【預算迴響】ＡＣＣＡ贊同港府無懼赤字挑戰，按需要推長短期措施

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》。

ＡＣＣＡ（特許公認會計師公會）香港分會贊同財政預算案無懼赤字挑戰，因應社會需求推出具

體短期及長期措施的方針，好讓企業的業務盡快重回正軌，令就業市場較快回穩。ＡＣＣＡ香港

分會建議政府更積極進取地落實具持續性的中長期措施，以促進香港的可持續發展。

ＡＣＣＡ歡迎預算案回應該會早前的建議，向年滿１８歲的香港永久性居民一次性發放一萬

港元，為普羅市民改善現金流的需求。ＡＣＣＡ亦支持政府繼續推出多項稅務紓緩措施，包括退

稅、差餉寬免、綜援生果金出雙糧等一次性派糖等措施，有助減輕普羅市民因生活開支不斷上漲

及應付疫情帶來的經濟負擔。



＊期望望政府引入集團虧損寬免＊



ＡＣＣＡ亦歡迎這份預算案鼓勵私募基金在港發展，並提供稅務寬免，以吸引更多私募基金

在香港註?和營運。這將會鞏固香港作為國際金融中心的地位。

ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示，歡迎在財政預算案中提出的一系列支援

商界的措施，如優化「科技券」計劃，提高資助上限至６０萬元。ＡＣＣＡ亦希望重申本會早前

的建議，冀望政府引入集團虧損寬免以增加商界的競爭力，讓中小企能減低負擔；以及准予企業

以虧損抵扣以前的課稅利潤，鼓勵商界將利潤再投資於本港業務，這些優惠措施有助本港經濟發

展。

