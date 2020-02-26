  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2020 15:41

【預算迴響】李令翔：年金計劃優化措施協助更多長者計劃退休生活

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新一份財政預算案推出香港年金計劃的優化措施，將最低投保
年齡即日開始由６５歲下調至６０歲。
　　香港年金公司執行董事李令翔表示，香港年金計劃自推出以來，已協助約７０００名長者將
４４億港元的積蓄，轉化成終身、固定及保證的收入，讓他們安心地享受退休生活。是次優化措
施可協助更多的長者將資產轉化成終身的收入，以計劃退休生活。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道26/02/2020
【強積金】駿隆：無需過分擔心短期市況起伏而頻繁轉換強積金組合
香港政情26/02/2020
【預算案】資助私樓停車場安裝充電器 支援廢紙回收
FOCUS26/02/2020
【FOCUS】預算案豪使千二億 庫房拓「活水」逼在眉睫
香港政情26/02/2020
【預算案】陳茂波料5年內住宅單位每年平均落成量1.96萬伙
生財有道26/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：融創短期45元有阻力
香港政情26/02/2020
【預算案】派錢+派糖 一萬蚊以外仲有D乜? 一文睇晒懶人包
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金