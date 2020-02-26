【預算迴響】李令翔：年金計劃優化措施協助更多長者計劃退休生活

《經濟通通訊社２６日專訊》新一份財政預算案推出香港年金計劃的優化措施，將最低投保

年齡即日開始由６５歲下調至６０歲。

香港年金公司執行董事李令翔表示，香港年金計劃自推出以來，已協助約７０００名長者將

４４億港元的積蓄，轉化成終身、固定及保證的收入，讓他們安心地享受退休生活。是次優化措

施可協助更多的長者將資產轉化成終身的收入，以計劃退休生活。（ｂｉ）

