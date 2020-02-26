【預算迴響】恒生：歡迎預算案一系列支援企業及紓解民困措施

《經濟通通訊社２６日專訊》恆生銀行（０００１１）表示，歡迎財政預算案中發表的一系

列支援企業、刺激經濟及紓解民困的措施，並會致力支持相關銀行業界的措施。

恆生表示，明白部分客戶目前所面對的挑戰，已經為商業及零售銀行客戶提供多項紓緩措施

，包括進出口貿易貸款還款期可延長最多達６０天；商業抵押貸款及物業貸款可「還息不還本」

，最長達６個月；「中小企融資擔保計劃」全額資助首年擔保費，上限為１０萬元；按揭貸款「

還息不還本」；以及提供支援個人貸款高達３萬元及最長２４個月還款期等。（ｂｉ）

