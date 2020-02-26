《再戰明天》新地渣打派業績，美國公布第四季經濟增長及個人消費

《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日），預期南韓央行調低官方指標利率，美國公布

第四季經濟增長及個人消費。



＊歐洲央行首席經濟學家連恩出席討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：３０ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼啟動氣候融資戰略

。８：１５ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩參加有關「經濟前景走軟之際的歐元區增長：診斷

和響應」高層會議的圓桌討論。



＊美國公布第四季經濟增長及個人消費＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布１月工業利潤。

明晚６：００ｐｍ，歐元區公布２月企業景氣指標，料由負０﹒２３轉差至負０﹒２５；２

月經濟信心指數料維持於１０２﹒８。

９：３０ｐｍ，美國公布第四季個人消費，料由３﹒２％下滑至１﹒７％；個人消費支出核

心指數季率料由２﹒１％跌至１﹒３％；第四季國內生產總值（環比）季率料維持於２﹒１％。

美國１月耐用品訂單料由２﹒４％跌至負１﹒５％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１

萬升上２１﹒２；連續申請失業救濟金人數料由１７２﹒６下滑至１７２﹒２。美國第四季

ＧＤＰ價格指數料由１﹒８％下滑至１﹒４％。

１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋待完成銷售月率料由下滑４﹒９％升上３％。

估計明日南韓央行調低官方指標利率０﹒２５％，降至１﹒００％。



＊新地、渣打及銀河派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：銀河娛樂（０００２７）、創興銀行（０１１１１）、太

平洋航運（０２３４３）、渣打集團（０２８８８）、新鴻基地產（０００１６）、中華汽車

（０００２６）和冠軍科技集團（０００９２）等。（ｈｏ）

