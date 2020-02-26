  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2020 14:20

【預算迴響】戴德梁行：定息按揭或增槓桿效應，置業者勿盲目入市

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新一份《財政預算案》剛出爐，財政司司長陳茂波表示，為讓
有意置業人士有更多貸款選擇，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為
１０００萬元，年利率分別為２﹒７５％、２﹒８５％及２﹒９５％的１０年、１５年及２０年
期的定息按揭貸款。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻稱，對政府
為置業人士提供更多貸款選擇表示歡迎，短期內料可為樓市帶來支持，惟本港經濟正進入下行軌
道，較寬鬆的按揭計劃有機會加大槓桿效應，呼籲置業者需視乎個人能力，切忌盲目入市。

＊新年度潛在土地供應創十年新低，供應不足令樓價難回落＊

　　按政府最新預測，未來５年私人住宅單位落成量每年平均約為１﹒９６萬個，戴德梁行環球
董事兼大中華區行政總裁趙錦權指，這個數字高於去年底《長遠房屋策略》指出的未來十年私樓
單位供應量預計每年１﹒２９萬伙，但仍遠落後於８０年代及９０年逾２﹒６萬伙水平。加上，
２０２０╱２１年度賣地計劃共推出１５幅土地，料提供單位僅７５００伙，這是自政府恢復主
動賣地以來，供應量的十年最低。
　　他續指，政府一直對土地供應缺乏長遠規劃，導致過去新建住宅單位難以滿足市民的置業需
求，多年來單位供應的不確定性造成近１０年樓價不斷上升。儘管本港經濟受到外圍因素、本土
社會問題及疫情等衝擊，惟過去半年來樓價並無明顯回落，因為就是供應長期不足。當未來經濟
環境改善，樓市市道好轉，屆時樓價或會急劇飆升，建議政府盡快落實增加房屋供應的多項措施
，以實施其長遠供應量目標。

＊恐零售商戶短期內出現倒閉潮，冀政府盡快批出資助＊

　　另外，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威則表示，早前防疫抗疫基金預留５６億元
為合資格零售商戶提供一次性資助，但由於現時商戶收入大減，部分租戶要求減租一至三個月，
以解決現金流嚴重不足的問題，否則短期內或出現倒閉潮，希望政府能制定簡易的申請手續及盡
快批出金額，務求讓業界於短時間內取得資助。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道26/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：融創短期45元有阻力
生財有道26/02/2020
【預算案】派錢+派糖 一萬蚊以外仲有D乜? 一文睇晒懶人包
生財有道26/02/2020
【預算案】陳茂波：向18歲以上市民派1萬 涉710億元開支
生財有道26/02/2020
全民抗疫WFH 在家工作5大錦囊
中國故事26/02/2020
《京城近觀》謠言與闢謠滿天飛
國際動態26/02/2020
拜登稱俄出錢抹黑 圖阻初選贏提名
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金