【預算迴響】戴德梁行：定息按揭或增槓桿效應，置業者勿盲目入市

《經濟通通訊社２６日專訊》新一份《財政預算案》剛出爐，財政司司長陳茂波表示，為讓

有意置業人士有更多貸款選擇，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為

１０００萬元，年利率分別為２﹒７５％、２﹒８５％及２﹒９５％的１０年、１５年及２０年

期的定息按揭貸款。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻稱，對政府

為置業人士提供更多貸款選擇表示歡迎，短期內料可為樓市帶來支持，惟本港經濟正進入下行軌

道，較寬鬆的按揭計劃有機會加大槓桿效應，呼籲置業者需視乎個人能力，切忌盲目入市。



＊新年度潛在土地供應創十年新低，供應不足令樓價難回落＊



按政府最新預測，未來５年私人住宅單位落成量每年平均約為１﹒９６萬個，戴德梁行環球

董事兼大中華區行政總裁趙錦權指，這個數字高於去年底《長遠房屋策略》指出的未來十年私樓

單位供應量預計每年１﹒２９萬伙，但仍遠落後於８０年代及９０年逾２﹒６萬伙水平。加上，

２０２０╱２１年度賣地計劃共推出１５幅土地，料提供單位僅７５００伙，這是自政府恢復主

動賣地以來，供應量的十年最低。

他續指，政府一直對土地供應缺乏長遠規劃，導致過去新建住宅單位難以滿足市民的置業需

求，多年來單位供應的不確定性造成近１０年樓價不斷上升。儘管本港經濟受到外圍因素、本土

社會問題及疫情等衝擊，惟過去半年來樓價並無明顯回落，因為就是供應長期不足。當未來經濟

環境改善，樓市市道好轉，屆時樓價或會急劇飆升，建議政府盡快落實增加房屋供應的多項措施

，以實施其長遠供應量目標。



＊恐零售商戶短期內出現倒閉潮，冀政府盡快批出資助＊



另外，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威則表示，早前防疫抗疫基金預留５６億元

為合資格零售商戶提供一次性資助，但由於現時商戶收入大減，部分租戶要求減租一至三個月，

以解決現金流嚴重不足的問題，否則短期內或出現倒閉潮，希望政府能制定簡易的申請手續及盡

快批出金額，務求讓業界於短時間內取得資助。（ｙｗ）

