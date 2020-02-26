【預算迴響】致同：全民派錢助推經濟，調高稅率無損香港吸引力

《經濟通通訊社記者黃和美２６日報道》財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，預

期２０１９╱２０年度財政赤字為３７８億元，明年赤字更料擴大至１３９１億元，相等於本地

生產總值４﹒８％，創歷來最高水平。然而，在香港１５年來首次錄得財赤之際，預算案卻大開

庫房，向１８歲或以上永久居民派錢１萬元。致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮接受

本通訊社訪問時指，去年社會活動打擊本港經濟，而受近期疫情影響，基層市民生活開支亦大增

，認為全民派錢是無可厚非的手段來刺激經濟，並形容「呢份預算案算值得鼓掌」。



＊全民派錢有效刺激經濟，香港中期經濟增長仍理想＊



他指，儘管下個財政年度赤字高達逾千億元，但若撇除一次性紓緩措施開支，其赤字只相等

於ＧＤＰ約２％，屬全球政府可接受的程度。而據政府最新中期預測，預期２１至２４年間香港

每年ＧＤＰ增長為２﹒８％，直指「睇唔到點解未來５年都會有赤字」。此外，政府近幾年持續

支援創科發展，吸引外來基金投資，相信未來幾年效益會逐漸彰顯，對刺激香港經濟可起一定效

用。



＊恐船舶租賃商減稅淪為「大白象」，「Ｎ無人士」無受惠＊



他續稱，對預算案提出將修訂法例，為船舶租賃活動提供稅務優惠感到驚喜，惟本港大部分

船舶出租商並非在本港註冊，恐怕措施會如過去政府曾提出的寬減飛機租賃公司利得稅般，符合

資格的人並不多，淪為「大白象」方案。另外，「Ｎ無人士」無法受惠寬減租金等措施，認為政

府應從關愛基金著手加以支援。



＊檢討稅制勢在必行，調高稅率不減香港營商吸引力＊



值得注意是，陳茂波在今份預算案亦罕有地提及將考慮開拓新的收入來源或調整稅率。陳錦

榮對此表示支持，指香港對上一次全面檢討稅制已是４０多年前，認為未來３年必須實落調整稅

制。對於經濟合作與發展組織正研究訂立全球最低稅率規則，或會削弱香港低稅的優勢，他坦言

，香港現時定位較被動，但強調香港對於跨國企業來說仍有其他吸引力，即使調高稅率亦不會削

減本港營商環境的吸引力。

