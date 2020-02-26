【預算迴響】澳洲會計師公歡迎派錢措施，惟消費券更有效刺激消費

《經濟通通訊社２６日專訊》澳洲會計師公會歡迎新一份財政預算案，認為今次財政預算案

整體可達８５分。公會歡迎政府在應對經濟逆周期下，向市民派發一萬元現金，及時有效紓緩市

民的經濟壓力，但若能用消費券可更有效、更直接地有針對性刺激本地消費。



＊歡迎一系列扶助中小企政策措施＊



公會又歡迎政府一系列扶助中小企政策的措施。關於「中小企融資擔保計劃」，推出由政府

作百分之百擔保的特惠低息貸款，以２００萬元為上限，公會建議成立一個針對中小企業的「緊

急援助基金」，為中小企提供額外現金津貼，上限為批准貸款金額的１０％，每個企業不超過

２０萬港元，以助企業度過逆境。

同時，由於企業申請「中小企融資擔保計劃」，要等待銀行審批和有滯後性，且最終結果需

由銀行審批決定，因此未能及時解決中小企業現金流壓力，建議政府能夠代僱主支付六個月的強

積金，並建議對中小企及個人豁免２０１９－２０暫繳稅。對於２０１８－１９最後評稅，若中

小企業遇到現金壓力，建議稅務局先批准延期至１２個月的免附加費分期付款，之後再進行審查

。長遠建議政府引入稅務虧損轉回扶助中小企。



＊財政狀況仍穩健，倡全面檢討稅制＊



公會並歡迎政府通過稅務寬免吸引更多基金經理落戶香港，為在本港營運的私募基金所分發

的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免，以吸引更多私募基金經理在香港註冊和營運。

公會又認為，政府仍有１﹒１３萬億財政儲備，財政狀況仍然穩健，明年的財赤預計為

１３９１億元，如果將現金發放計劃和一次性紓緩措施剔除，赤字約為５９０億元，相等於本地

生產總值２％，仍低於國際認可的可接受水平３％。面對人口日益老化及全球稅務環境變化，公

會建議進行全面的稅制檢討，為長遠發展考慮。（ｂｉ）

