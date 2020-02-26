【預算迴響】張華峰料預算案受市民歡迎，逾千億財赤惟不憂降評級

《經濟通通訊社２６日專訊》新冠肺炎疫情重創經濟，財政司司長陳茂波今日公布的新一份

預算案推出１２００億元規模空前的紓困措施，包括全民派錢一萬元。立法會金融服務界議員張

華峰表示，這顯示財爺是「有姿勢、有實際」，是關心市民和企業的福祉，相信相關的措施應該

會受到巿民的廣泛歡迎。



＊下年度財赤近千四億，不擔心引起主權評級問題＊



對於下一財政年度，預計會出現接近１４００億的財赤，約佔香港ＧＤＰ４﹒８％，張華峰

認為，不用擔心會引起主權評級的問題，因為這水平相對於外國的情況，風險仍屬可接受水平，

香港仍有超過１萬億財政儲備。

張華峰又歡迎預算案中提升科技券的資助金額和資助水平，如資助金額由４０萬元大幅提升

至６０萬元，資助項目亦由４個增至６個，以應對中小企疫境中自強，加強自身競爭力，將起到

有一定的作用。他尤其希望各券商好好利用科技券的資助，加緊發展網上交易平台，以應付未來

的需要。



＊冀推動更多互聯互通產品推出，督促證監不要過份收緊孖展融資＊



為了促進ＥＴＦ在香港的交易，預算案寬免在港上市ＥＴＦ的市場莊家在參與發行及贖回

ＥＴＦ單位的過程中的股票買賣印花稅，張華峰認為此舉可以促進市場發展，但同時希望特區政

府加緊與內地政府商討，推動更多互聯互通的交易產品推出，包括ＥＴＦ通、債券南向通、以至

新股通，以及爭取中概股來港第二上市時後，可以列入股票互聯互通的交易名單之內。

張華峰又歡迎政府繼續發行通脹掛勾票據及重推銀債，他指今次容許券商也可參與債券的銷

售，但就認為政府可以更加進取，同時發展二手上場，甚或容許上板買賣。他並希望在現時的市

況下，督促證監不要過份收緊券商的孖展融資，因為業界在佣金大幅減少下，往往要依賴展融資

作為另一個收入源頭。整體而言，他認為這是一份值得歡迎的預算案。（ｂｉ）

