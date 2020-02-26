【預算案】消息：政府擬發行１００億元ｉＢｏｎｄ

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，將再推通
脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）及綠色債券等，合共不少於１３０億港元。政府消息人士表示，當中
ｉＢｏｎｄ佔１００億港元，銀債不少於３０億港元。
另外，消息透露，政府去年５月發行１０億美元綠色債券，對香港屬於新事物，全球綠色債
券市場龐大，政府計劃未來５年發行６６０億港元綠色債券，預計下年度佔１９５億港元。
（ｃｌ）
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