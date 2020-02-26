《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）公布，已與新世界發展（０００１７）和
周大福（０１９２９）簽訂協議，購入其所持有的九龍灣德福廣場二期商場及將軍澳
ＰｏｐＣｏｒｎ２商場之收益權，作價共３０億港元。
港鐵稱，交易將優化公司的投資物業組合，為鐵路的營運、定期維修保養及提升設備，提供
可持續的財務資源。有關交易料於３月底前完成。
德福廣場二期商場及ＰｏｐＣｏｒｎ２商場分別於１９９７年及２００６年開幕。交易完成
後，港鐵將全數持有此兩商場之所有收益權。（ｙｗ）
26/02/2020 18:05
港鐵（０００６６）斥３０億向新世界及周大福收購兩商場收益權
《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）公布，已與新世界發展（０００１７）和
周大福（０１９２９）簽訂協議，購入其所持有的九龍灣德福廣場二期商場及將軍澳
ＰｏｐＣｏｒｎ２商場之收益權，作價共３０億港元。
港鐵稱，交易將優化公司的投資物業組合，為鐵路的營運、定期維修保養及提升設備，提供
可持續的財務資源。有關交易料於３月底前完成。
德福廣場二期商場及ＰｏｐＣｏｒｎ２商場分別於１９９７年及２００６年開幕。交易完成
後，港鐵將全數持有此兩商場之所有收益權。（ｙｗ）
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