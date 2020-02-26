【預算迴響】證監會：寬免ＥＴＦ印花稅可提升本港財管樞紐地位　

《經濟通通訊社２６日專訊》證監會表示支持財政司司長陳茂波今日發表的新年度財政預算

案中為加強香港作為國際金融中心的競爭力而提出的各項措施。

證監會主席雷添良表示，今天發表的預算案內所列出的有關措施，有利香港提升其作為國際

資產及財富管理、全球離岸人民幣業務和綠色金融樞紐的地位。尤其是寬免向交易所買賣基金（

ＥＴＦ）的市場莊家徵收印花稅的建議，將會降低此類基金的交易成本。

他表示，將繼續與政府及其他監管機構攜手合作，確保香港的監管框架能夠管理系統性風險

，並為投資者提供保障。（ｃｌ）

