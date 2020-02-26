【新冠肺炎】光大綠色環保：疫情反而會為公司帶來成長機遇及空間

《經濟通通訊社２６日專訊》光大綠色環保（０１２５７）執行董事兼行政總裁錢曉東於電

話會議上表示，自新型冠狀病毒爆發以來，公司已成立從總部、到管理中心以及項目中心的三層

防控體系，確保旗下項目正常運轉，加上現時內地疫情可控，情況變得更好，大部份項目現時已

恢復正常運作，公司更擔負起處理危廢及固廢的責任，因此認為疫情整體對公司業務影響不大。

他續指，內地環保行業前景樂觀，相信肺炎疫情反而會為公司帶來成長機遇及空間。

他又指，公司現時有３個項目位於湖北省，當中有１個正在建設中，而其餘２個則一直未有

停工。他認為，疫情或會令未運營的項目時間表滯後，但相信經公司調整後，可以減少對該項目

的影響。

至於公司未來的擴張計劃，他指出，公司沒有投資在特定區域，只要是有良好效益及回報都

會考慮，例如會側重在長三角或粵港澳大灣區等優質投資地區。他續指，危廢及固廢處置的市場

很大，公司正在尋求相關方向及機會發展。

光大綠色環保公布截至去年１２月底止年度業績，純利１６﹒２億元，按年增２２％，每股

盈利７８﹒４８仙，派末期息８仙。期內，收入９２﹒８億元，增長３２﹒５％，經營盈利

２４﹒７６億元，增３２﹒４％。（ｃｗ）

