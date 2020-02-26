《小傳日記》肺炎全球散，魚缸無運行；財爺豪派錢，本地股有面！

《小傳日記》新冠肺炎疫情繼續在全球擴散，意大利確診數字超過３００宗，南韓大規模爆

發，確診數字過千，花旗國官員仲話疫情或會演變為大型瘟疫，三藩市都宣布進入緊急狀態。美

股連續兩日跳水直插無水花，香缸今早自然隨外圍低開４１３點報２６４７９點，已經係為全日

低位，創自２月３日以嚟新低。隨後香江財爺波叔宣讀財政預算案，份「畢直」推出１２００億

銀嘅逆周期措施，仲宣布全民派一萬蚊，個市就一路收窄跌幅。不過，神州移動

（００９４１）、ＱＱ（００７００）等重磅股唔生性，藥佬和手機設備佬又齊齊趴低，拖低大

隻佬指數最終埋單仍然跌１９６點或跌近１巴仙，收報２６６９６點，主板成交１１９５﹒９７

億銀。國企指數報１０５０１點，跌７８點或跌近１巴仙。

Ａ場兩市齊齊軟腳，上證綜指失守三千大關，報２９８７點，跌１８點，跌幅近半巴仙。深

證成分指數報１１４９７點，升８３點，跌３巴仙，兩市總成交縮淨１３１２６億人仔，不過仲

係連續第六日衝破萬億銀大關。

重磅藍戰士方面，ＱＱ失守４００蚊，跪低半個巴仙，報３９９﹒６銀；生發發

（００３８８）今日派成績表，去年盈利升唔夠１個巴仙合孖屐預期，對股價刺激唔大，碌低近

１巴仙，報２５９﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌亳半子報７７﹒３銀；神州移動走低逾２巴

仙，報６３﹒１銀；神州聯通（００７６２）插水逾２巴仙，報６﹒３１銀；大笨象

（００００５）明天除淨明顯多咗人交易，軟近１巴仙，報５５﹒６銀。



＊財爺又派糖本地零售狂，按證推定息磚頭佬出色＊



財爺波叔公布最新一份財政預算案，其中最令人興奮嘅當然係全民派一萬大元，與其話係派

糖，其實只係回水，不過有得回都總好過無得回。聽到有錢派，本地零售同餐飲佬開心到跳起。

港視（０１１３７）漲超過３巴仙，報４﹒６２銀；ＣＥＣ國際（００７５９）揚近２巴仙，報

０﹒６５銀；先施（００２４４）抽升６巴仙，報０﹒２７銀。餐飲佬方面，太興

（０６８１１）同大家樂（００３４１）齊踢高近２巴仙，分別報１﹒３３銀及報１７﹒５４銀

；大快活（０００５２）揚逾１巴仙，報１９﹒１４銀；生活概念（０８０５６）抽高近一成，

報０﹒１６７銀。

另外，波叔喺份「畢直」入面仲話，為咗讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低面對利率波

動嘅風險，按揭證券公司將推出定息按揭試驗計劃，為樓市打氣助攻，本地磚頭佬都應聲向上衝

。恆地（０００１２）揚近半巴仙，報３５﹒７５銀；新世界（０００１７）同長實（０１１１

３）企穩，分別報９﹒９２銀及４９﹒６銀；新地（０００１６）同太古Ａ（０００１９）彈不

足半巴仙，分別報１１１﹒４銀及７１﹒３５銀；希慎興業（０００１４）升近１巴仙，報２８

﹒５５銀。



＊各地施各法磚頭有得發，推項目復工基建佬齊衝＊



神州方面，為咗緩解疫情對房地產嘅衝擊，各地政府紛紛因城施策，推出穩定樓市措施，內

地磚頭佬翻身。其中，奧園（０３８８３）估計去年核心盈利按年增加逾五成，全日漲５巴仙，

報１１﹒６２銀；而金地（００５３５）就估計純利將最少增加６５巴仙，抽升超８巴仙，報１

﹒４２銀；萬科企業（０２２０２）揚１巴仙，報３０﹒３銀；龍光地產（０３３８０）漲２巴

仙，報１３﹒２２銀；融創（０１９１８）走高近３巴仙，報４３﹒７銀。

神州交通局日前表示，高度重視交通建設投資，交通運輸行業正有序推進在建項目盡快復工

，以及加快推動新建項目開工。基建佬齊齊逆市上揚，中鐵建（０１１８６）彈起２巴仙，報８

﹒４９銀；中交建（０１８００）漲近３巴仙，報５﹒７銀；中鐵（００３９０）同華潤水泥（

０１３１３）揚近１巴仙，分別報４﹒３８銀及報９﹒５９銀；海螺水泥（００９１４）踢高逾

１巴仙，報５５﹒５銀。



＊武肺全球散舜宇難再撐，新藥無料到藥佬現回吐＊



隨住全球疫情擴散，投資者開始擔心全球供應鏈會斷纜問題，手機佬今日真係跌到一仆一碌

，「孖寶」舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８），成為魚缸跌市「功臣」，舜宇跪低近４

巴仙，報１２８﹒４銀；瑞聲挫近３巴仙，報５５﹒４銀；富智康（０２０３８）同樣撻低逾３

巴仙報１﹒２銀；丘鈦科技（０１４７８）跌逾３巴仙，報１２銀。中興（００７６３）上日破

頂後跟住個市過堂，收市唔見半成，報３３﹒５５銀；京信通信（０２３４２）及中通服

（００５５２）齊齊彈起近１巴仙，分別３﹒１８銀及６﹒２３銀。

連日畀疫情炒起嘅醫藥佬，今日就出現回吐，石藥（０１０９３）有隻醫哮喘及過敏性鼻炎

的口服製劑獲藥品註冊批件，不過股價都繼續潛水逾２巴仙，報１８﹒２銀；中生製藥

（０１１７７）就話自己隻藥可以醫到肺炎，即時彈起２巴仙，不過好快又潛返水，倒跌逾１巴

仙，報１１﹒０４銀；藥明生物（０２２６９）挫逾３巴仙，報１１５﹒５銀；藥明康德

（０２３５９）插水近４巴仙，報１１７﹒６銀；國藥（０１０９９）軟逾１巴仙，報２４﹒８

５銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

