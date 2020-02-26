《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案中，提及寬免在港上
市ＥＴＦ莊家在參與發行及贖回ＥＴＦ單位過程中的股票買賣印花稅。港交所（００３８８）行
政總裁李小加表示，歡迎相關的建議，認為將能推動本港ＥＴＦ市場的發展。
另外，港交所早前與騰訊（００７００）、工商亞洲、高瓴資本聯同鄭志剛合資組成的虛擬
銀行富融銀行獲發虛擬銀行牌照。李小加指，港交所作為被動的股東，不會評論銀行的策略及發
展，但強調對該項投資有信心。（ｓｋ）
26/02/2020 18:07
【預算迴響】李小加：歡迎寬免ＥＴＦ印花稅，料將推動市場發展
《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案中，提及寬免在港上
市ＥＴＦ莊家在參與發行及贖回ＥＴＦ單位過程中的股票買賣印花稅。港交所（００３８８）行
政總裁李小加表示，歡迎相關的建議，認為將能推動本港ＥＴＦ市場的發展。
另外，港交所早前與騰訊（００７００）、工商亞洲、高瓴資本聯同鄭志剛合資組成的虛擬
銀行富融銀行獲發虛擬銀行牌照。李小加指，港交所作為被動的股東，不會評論銀行的策略及發
展，但強調對該項投資有信心。（ｓｋ）
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