【預算迴響】李小加：歡迎寬免ＥＴＦ印花稅，料將推動市場發展

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案中，提及寬免在港上

市ＥＴＦ莊家在參與發行及贖回ＥＴＦ單位過程中的股票買賣印花稅。港交所（００３８８）行

政總裁李小加表示，歡迎相關的建議，認為將能推動本港ＥＴＦ市場的發展。

另外，港交所早前與騰訊（００７００）、工商亞洲、高瓴資本聯同鄭志剛合資組成的虛擬

銀行富融銀行獲發虛擬銀行牌照。李小加指，港交所作為被動的股東，不會評論銀行的策略及發

展，但強調對該項投資有信心。（ｓｋ）

