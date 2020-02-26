【新冠肺炎】南洋商業銀行加推受影響行業「個人支援貸款」

《經濟通通訊社２６日專訊》南洋商業銀行公布，繼２月９日推出７項抗疫支持措施後，再

加推受影響行業「個人支援貸款」，為客戶提供短期流動資金。

該行指，由２月２７日至４月３０日，指定行業，包括零售、飲食、運輸、旅遊、娛樂及醫

護的個人客戶可申請「個人支援貸款」，貸款金額最高可達３萬元，還款期為１２個月、１８個

月及２４個月，並豁免貸款手續費。（ｓｋ）

