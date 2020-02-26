【新冠肺炎】普信：疫情致波動過後，亞洲本幣和高息債券維持吸引

《經濟通通訊社２６日專訊》普信（Ｔ﹒Ｒｏｗｅ Ｐｒｉｃｅ）基金經理兼全球固定收益

投資團隊成員Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｏｒｃｈａｒｄ發表道，新型冠狀病毒疫情爆發令２０２０年金

融市場預測被推翻。雖然疫情必然會對環球經濟增長造成不利影響，但各大央行紛紛以減息應對

似乎言之過早。我們預計，亞洲本幣債券將推動區內表現跑贏大市，而亞洲高息債券對無懼短期

波動的投資者頗具吸引力。



＊各大央行採取觀望態度＊



鑑於新型冠狀病毒疫情持續時間或嚴重程度仍是未知數，各大央行或會採取觀望態度，同時

密切關注中國當局將如何應對。

中期內，預計中國將會推出新措施以支持增長，其中可能包括進一步減息？為中小企業提供

貸款支持，甚至針對基建等領域推出財政刺激措施。



＊亞洲本幣債券跑嬴大市，惟當地貨幣將進一步貶值＊



中國經濟增長一如預期放緩並對各亞洲市場造成衝擊。為紓緩相關影響，個別央行或會放寬

貨幣政策，並為市場提供流動資金。預計南韓及馬來西亞等國家將於未來數月跟隨泰國和印尼的

減息步伐。

通脹水平理想，加上未來個別央行可能減息，令亞洲本幣債券受惠，並有助推動區內表現跑

嬴大市。

南韓及馬來西亞亦或跟隨新加坡推出財政刺激政策

然而，即使推出上述措施，區內貨幣仍面對進一步貶值的風險，當中包括日圓。日圓向來發

揮避風港作用，但由於日本毗鄰疫情爆發中心，故日圓最近一直受壓。



＊企業債券受影響程度不一



新型冠狀病毒疫情的影響因行業而異。我們的信貸和股票分析師認為，供應鏈中斷令汽車板

塊首當其衝，尤其是所需零部件產自湖北省的企業；而科技公司所受影響的程度則取決於其供應

鏈。

對於商品公司來說，價格急跌是重大利淡因素；但若疫情受控，該板塊可提供具吸引力的投

資機會。這種情況亦適用於中國房地產企業。

因此，對於市場短期波動時、願意放眼長線的投資者而言，亞洲高息債券頗具吸引力。相對

於亞洲投資級別債券和新興市場債券等其他高息債券板塊，亞洲高息債孳息曲線陡斜及估值吸引

。此外，亞洲高息債總供應量料將於２０２０年漸趨減少，而其投資者主要來自當地並以長線投

資為著眼點，這亦對亞洲高息債構成利好的技術性因素。（ｈｏ）

