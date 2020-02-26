《與聯共策－鄒建雄》新冠病毒如何重塑內地股市長期投資趨勢

《與聯共策》隨著２０１９新型冠狀病毒繼續延燒且疫情蔓延全球，對投資市場造成衝擊，

尤其是中國內地股市。在疫情得以受到控制前，聯博認為市場將持續震盪，對此，我們或可以借

過往流行疾病的經驗來思考此次疫情潛在的長期影響。以２００３年ＳＡＲＳ為例，新病例於３

月５日至４月２５日不斷增加，恆生指數下跌約７﹒７％後，於疫情得以控制後迅速回升。同樣

的趨勢也曾在過往傳染病流行中出現，市場往往於初期出現恐慌表現，直至疫情得以控制後，投

資者重拾信心紛紛進場布局。由此可見，市場調整時間相對短暫，跌幅亦不深。

但此次疫情現仍處於初期階段，發展走向仍尚不明朗。內地數百萬市民，或出於自我預防或

政府法令，選擇待在家中，投資者擔心這或將對包括零售、旅遊與運輸等在內的行業帶來衝擊，

並可能拖累內地乃至全球的經濟增長力道。過去２０年來，內地扮演全球工廠的角色，為全球眾

多產業提供商品與原物料，如今部分工廠復工無期，預計對全球供應鏈帶來程度不一的衝擊。受

此次疫情影響最為嚴重的湖北省武漢市是一些大型工業公司的總部所在地，在疫情穩定與工廠正

常運作前，企業的生產活動勢必受限。

來自各方面的疫情消息撲面而來之際，投資者很難無視眼前的危機而去思考長期投資機會。

但聯博認為，目前疫情有可能引發長期的結構性轉變，甚至足以影響企業與行業發展。舉例來說

，２００３年ＳＡＲＳ危機可能是內地與亞洲電商崛起的原因之一。那麼，本次疫情平息後又將

對行業趨勢帶來轉變？受疫情影響，受影響員工紛紛在家辦公，數千萬名學生開展在線學習，這

或將徹底改變大？辦公上學的方式。倘若這股趨勢成型，遠端工作與教學工具的普及率是否會在

未來１０年增加？通訊資訊的基礎建設將因應需求加快調整？雖然現在我們仍無法回答這些問題

，但待疫情消退後，這將是值得投資者關注。

在新型冠狀病毒得到控制前，聯博建議投資者減持直接受到影響的個股，包括旅遊行業。同

時，根據聯博投資經驗，唯有運用長線思維布局中國內地股票投資組合，才可望在本次危機解除

後，參與股市反彈的契機。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

