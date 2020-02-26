《嬈望大中華－彭藹嬈》國內抗疫政策的力度

《嬈望大中華》政策不外乎是貨幣政策和財政政策，但是有時候兩者之間的關聯會變得密切

，較難弄清楚什麼時候是貨幣政策，什麼時候是財政政策。筆者嘗試用一月份的信貸數據解釋一

下。



＊一月份信貸飆升的隱秘信號＊



一月份，人民幣貸款增長３﹒４９萬億元人民幣，按年增長１２﹒１％。這個數字相當龐大

，但與我們預期的３。２２萬億元人民幣相若，因為內地銀行通常會在年初把大部分貸款入帳。

年年如是，沒什麼太特別要注意的。

今年的觸目之處在於，社會融資增加了５﹒０７萬億元人民幣，是當前數據有紀錄以來的最

高水平，大幅超越我們預期的４﹒１４萬億元人民幣。

在各個社會融資項目方面，與往年最大的不同在於政府債券的淨發行量為７６１３億元人民

幣，按年增加５９１３億元人民幣。

本來政府發行這些債券是為受到貿易戰和科技戰重創的中國經濟提供提振支援。現在看來，

債券收益就如及時雨，可為政府的抗疫政策提供資金。



＊融資也可以是財政刺激政策的成果＊



筆者想指出的是，信貸激增不一定來自寬鬆的貨幣政策，也有可能是由於財政政策的改變。

因此，當信貸飆升時，必需研究其原因，以這次為例，政府加大財政政策力度是融資額激增的其

中一個原因。



＊二月份的情況可能與一月份相似＊



中國人民銀行已經制定了一項特別的再貸款計劃，該計劃向自二月初以來直接受到新型冠狀

病毒影響的企業提供低利率貸款。這意味著農曆新年後，人民幣貸款增長可能較平常的二月份為

高。

僅此一項措施對抗新型冠狀病毒影響還是不夠力度。筆者預計，政府將繼續發行債券，以支

援推遲復工人員的生計以及面臨現金流問題的公司。因此，筆者認為二月份的社會融資總額將與

一月份相近。



＊如果新型冠狀病毒疫情擴散至第二季度＊



筆者預計，如果新型冠狀病毒疫情擴散至第二季度，人行則將需要再次下調存款準備金率（

ＲＲＲ）０﹒５個百分點，並將７Ｄ逆回購、一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）、和一年期貸款最

優惠利率（ＬＰＲ）下調１０個基點。

在新型冠狀病毒疫情持續擴散期間，財政政策會主要支持受影響的企業和員工。



＊如果新確診個案持續下跌＊



如果新確診個案的數字持續下跌，筆者則相信中國政府會從實行抗疫措施，改為提供更廣泛

的政策支援，屆時財政政策的重點將是社會復甦支援。筆者預計２０２０年的財政刺激政策將佔

ＧＤＰ的４﹒５％。



＊人民幣走勢＊



在２月２０日，人行把一年期貸款最優惠利率（ＬＰＲ）下調１０個基點後，人民幣兌美元

匯率在香港時間１０：３８從７﹒００００跌至 ７﹒０１７０，這與自１月２０日以來針對新

型冠狀病毒新案例的人民幣匯率走勢相比，這次市場反應並不算大。

筆者預計，至２０２０年第一季度末，當更多的工人重新上班時，人民幣兌美元將達到

７﹒０５００水平。 如果新確診個案再次開始增加，匯率將進一步偏軟。

《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

