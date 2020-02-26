《宏觀有法－艾西亞》內地疫情或推動企業加速供應鏈轉移應對危機

《宏觀有法》關於新冠疫情的報道已有很多，但關於其對經濟尤其是全球價值鏈的影響，人

們仍然未知全貌。不過很清楚的一點是此次疫情的衝擊比２００３年的「非典」要大得多，原因

顯而易見：今天中國在全球經濟中的角色比當年重要得多。除了經濟規模的擴大，也在於中國融

入全球價值鏈的程度更深。隨著中國貿易結構的升級，其在出口中間產品方面佔有舉足輕重的地

位，這意味著中國生產能力如有削弱或中斷，都會對世界其他地區造成比以往更為嚴重的影響。

值得注意的是中國價值鏈的轉型是不對稱的，即中國減少對外國進口物料的依賴，但同時出

口的中間產品正在增加。這就意味著隨著世界各地的工廠對來自中國的中間產品依賴度增加，中

國價值鏈出現任何波動都會引起全球的反響。此次疫情中，目前除了被完全封鎖的湖北省，其他

各地也實行了不同程度的隔離措施，因此可以說中國的供應鏈遭受嚴重的衝擊－對中國資本和中

間產品的高度依賴意味著全球尋找替代生產力的能力十分有限，至少短期內如此。

除了中間產品，一些國家對中國的依賴還在於其本國企業已將大部分的生產轉移至中國。換

言之，發達經濟體在華累積的大量直接投資（ＦＤＩ）也是此次疫情造成全球衝擊的因素之一。

在這方面日本、韓國和台灣首當其衝，而且受影響的遠不止其在中國大陸的生產環節。因為早先

這些經濟體將部分投資轉移至東南亞，但是東南亞的供應鏈也高度依賴中國。換言之，日本、韓

國和台灣將近岸投資由中國分散至東南亞以期實現投資多元化，但此次疫情帶來的經濟影響表明

其程度十分有限。

總體而言，這次新冠疫情可以說是對當前已經成熟的一體化供應鏈的一次考驗。由於中國在

全球價值鏈的地位舉足輕重，所以可以說這次衝擊直擊價值鏈的核心。很有可能的一個結果是推

動價值鏈更快地向其他目的地轉移，目的地的選擇基於多方面的考量，但疫情的出現又增添了兩

個因素。第一，供應鏈不應過於集中在同一個地方；第二，不應選擇過於依賴中國物料的經濟體

。對於墨西哥和東歐等國來說顯然存在机遇。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

