財爺派錢，港股急挫後穩收２６６９６跌１９６點，成交１１９６億

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股再度血洗急跌，分析指美股市場錯判疫情發展，觸發

道指連續兩日下跌１９００點，亞洲股今早普遍下挫，港股跟隨低開逾４００點，早段騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）急瀉且拖累大市氣氛；惟財政司司長陳茂波於午前公布一

系列舒困措施，包括派現金一萬元及多項補帖，令港股午後跌幅收窄，但重磅股中移動

（００９４１）仍受壓，股價跌逾２％，最終港股收報２６６９６點，跌１９６點或跌

０﹒７３％，主板成交１１９５﹒９７億元增１﹒４２％。國企指數報１０５０１點，跌７８點

或跌０﹒７４％。

內地股市同樣回吐，上證綜合指數報２９８７點，跌２５點或跌０﹒８３％；深證成分指數

報１１４９７點，跌３５８點或跌３﹒０２％。兩市合共成交１３１２６﹒９億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８％，報５５﹒６元；港交所（００３８８）

年度業績合預期，股價隨市跌０﹒７６％，報２５９﹒８元；騰訊軟０﹒５％，報３９９﹒６元

；中移動跌２﹒３２％，報６３﹒１元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒１９％，報７７﹒３元

。



＊大行唱好惟手機股仍捱沽，中生有新藥治肺炎未見追捧＊



港府今日公布財政預算案，向１８歲以上市民派１萬元，料刺激消費，香港電視

（０１１３７）升３﹒３６％，報４﹒６２元；莎莎國際（００１７８）無升跌，報１﹒５９０

元；先施（００２４４）升５﹒８８％，報０﹒２７元；永安（００２８９）無升跌，報

２１﹒４元。

雖然大行麥格理維持舜宇光學（０２３８２）「跑贏大市」的評級，目標價維持１７２﹒６

元，但手機設備今日表現仍然捱沽，舜宇光學跌３﹒６８％，報１２８﹒４元，且為今日最差藍

籌；另一「手機設備孖寶」瑞聲科技（０２０１８）跌２﹒８１％，報５５﹒４元；比亞迪電子

（００２８５）跌１﹒７８％，報１５﹒４４元；通達集團（００６９８）跌３﹒６６％，報

０﹒７９元；丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒３８％，報１２元。

沽空機構Ｂｕｃｅｐｈａｌｕｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ在社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指已

完成針對聯想集團（００９９２）的狙擊報告，認為集團很可能造假，股價全日跌５﹒７３％報

５﹒１元。

中生製藥（０１１７７）早前宣布其附屬正大天晴藥業集團自主研發的１類新藥異甘草酸鎂

靜脈滴注方案，獲納入國家衛健委和國家中醫藥管理局名冊，被認為可治療新冠病毒，但其股價

今日隨市下挫，收跌１﹒０８％，報１１﹒０４元；石藥集團（０１０９３）跌２﹒４７％，報

１８﹒２元；國藥控股（０１０９９）跌１﹒３９％，報２４﹒８５元；百濟神州

（０６１６０）跌３﹒１６％，報９４﹒８５元；藥明生物（０２２６９）跌３﹒２７％，報

１１５﹒５元。

市場憂慮肺炎疫情在全球迅速擴散，早前大行野村曾將２０２０年全球晶片產業營收預測由

４３７０億美元下修至４２９０億美元，晶片股股價連日下跌，中芯國際（００９８１）跌

３﹒６１％，報１６﹒０２元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌３﹒２２％，報９３﹒２元；華

虹半導體（０１３４７）跌４﹒４６％，報１７﹒９８元；上海復旦（０１３８５）跌

４﹒２７％，報６﹒５元。



＊野村看法樂觀內房表現造好，油價下滑「三桶油」再現低位＊



大行野村發表研究報告指，隨著政策環境變得更加有利，對內地房地產板塊保持樂觀看法，

預料開發商今年合同銷售仍錄得可觀增長，內房股今日逆市而上，中海外（００６８８）升

０﹒５６％，報２６﹒７５元；融創中國（０１９１８）升２﹒９４％，報４３﹒７元；碧桂園

（０２００７）升０﹒９６％，報１０﹒５４元，為今日最好表現藍籌；萬科企業

（０２２０２）升１％，報３０﹒３元；雅居樂集團（０３３８３）升０﹒７３％，報

１１﹒０４元。

隔晚國際油價連跌第三日，雖然亞洲時段略見反彈，惟「三桶油」走勢疲弱，中石油

（００８５７）及中石化（００３８６）均創下５２周低位，前者跌０﹒９４％報３﹒１６元，

後者軟０﹒９８％收４﹒０５元；中海油（００８８３）跌１﹒７３％，報１１﹒３６元。

內地受疫情影響多地機票價格普遍走低，消息指目前機票預訂相對分散，且尚處於春節后的

傳統淡季，機票價格仍然持續探底，航空股連日下跌，南方航空（０１０５５）跌３﹒６５％，

報４﹒２２元；東方航空（００６７０）跌２﹒２５％，報３﹒４８元；中國國航

（００７５３）跌１﹒５４％，報６﹒３８元；首都機場（００６９４）跌１﹒５６％，報

６﹒３３元；國泰航空（００２９３）跌０﹒７８％，報１０﹒１８元。（ｕｌ）

