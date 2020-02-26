《鍾之日記》財爺派錢派糖，冀救香港衰退

《鍾之日記》２月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿戰、反修例風波、新冠病毒夾擊之下的「完美風暴」籠罩香江，財政司司長陳茂波今

日公布年度《財政預算案》，以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主軸，推出支援市民及

企業的措施，以挽救即將邁向連續兩年衰退的香港經濟。當中較突破的措施是向每位１８歲香港

永久性居民派１萬元，陳茂波稱希望在暑假期間發放。在推動金融方面，包括：寬免在港上市

ＥＴＦ市場股票買賣印花稅；計劃未來５年發行６６０億元綠色債券；推動私募基金在港發展，

提供稅務寬免；續探討擴大跨境人民幣資金雙向流通渠道。



＊港股隨外圍跌，Ａ場成交連續第六日破萬億元＊



隔晚美股再度血洗急跌，分析指美股市場錯判疫情發展，觸發道指連續兩日下跌１９００點

，亞洲股今早普遍下挫，港股跟隨低開逾４００點，政司司長午前公布一系列舒困措施，令港股

午後跌幅收窄，最終港股收報２６６９６點，跌１９６點或跌０﹒７３％，主板成交

１１９５﹒９７億元增１﹒４２％。

Ａ股今早隨外圍低開，滬綜指低開１﹒１５％，開市即失三千關；早盤三大股指走勢各異，

在銀行、地產、基建等權重板塊支撐下，滬綜指半日收復三千關兼倒升，惟午後淡友再佔上風，

拖累股指跌跌不休；半導體、通訊設備、５Ｇ概念等顯著回落，創業板指數午後重挫，並以接近

全日低位收市。空軍獲得全面勝利，滬綜指跌０﹒８３％，收報２９８７﹒９３點再失三千；深

成指大跌３﹒０２％，創業板指更挫４﹒６６％。兩市今錄成交額１３１２６億元，為連續第六

日衝破萬億元大關，按日則減少７﹒３％。外資出逃持續，單日淨賣出逾６７億元，連續第四日

淨流出。



＊財爺派錢救經濟，個別零售股向好＊



內地新型冠狀病毒肺炎蔓延全港，香港近乎每天都有新的確診個案，令大眾不敢外出消費用

饍，重創本地經濟，基層市民更是叫苦連天。今日財爺便回應社會訴求，向所有１８歲或以上的

香港永久性居民發放一萬元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力，預計

措施可惠及約七百萬人，涉及約７１０億元開支。政府會在立法會撥款後，盡快公布計劃的細節

。

港府明年的財赤預計為１３９１億元，相等於本地生產總值４﹒８％。面對歷來最高財赤都

豪爽派糖，陳茂波表示，面對經濟下行，預期來年政府收入會減少，政府必須審慎理財，確保財

政穩健。但相信在經濟不景氣和社會氣氛沉重的時候，即使面對財赤，政府也應多做一點。

雖然這１萬元市民未到手，但不排除大眾會先花「未來錢」，刺激部分零售股走上，先施

（００２４４）漲５﹒８８％，香港電視（０１１３７）亦彈３﹒４％，惟優品３６０

（０２３６０）續跌０﹒９％。

港人另一關注的焦點必然係房屋政策。《財政預算案》指出，港府在２０２０╱２０２１年

度賣地計劃共有１５幅住宅用地，預計可供興建約７５００個單位，加上鐵路物業發展及私人發

展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約１﹒５７萬單位。估計２０２０至２０２４

年私人住宅單位的每年平均落成量約１﹒９６萬個，較過去５年的平均數增加約２５％。

地產界有聲音要求「減辣」以催谷樓市交投。陳茂波回應傳媒提問時指，本港樓市由去年下

半年開始有調整，成交量淡靜，但樓價仍難以負擔，他認為現時沒有條件「減辣」。本地磚頭股

今日明顯缺乏方向，恆隆地產（００１０１）跌１﹒６％，嘉華國際（００１７３）、信和置業

（０００８３）等亦偏軟；但新地（０００１６）、太古Ａ（０００１９）等微升，恆基地產

（０００１２）則升０﹒４％。



＊生發發全年多賺近１％，惟股價跌近１％＊



港交所（００３８８）公布截至去年底止年度盈利近９４億元升０﹒８５％，符合市場預期

。每股盈利７﹒４９元，派第二次中期息２﹒９９元。期內收入及其他收益約１６３億元升

２﹒８％，創紀錄新高。

在滬深港通方面，成績相當亮眼。期內收入及其他收益為約１０億元，按年上升４９％，同

樣創新高。當中６﹒９９億元來自交易及結算活動，按年上升６７％。滬深港通的北向交易平均

每日成交金額再創４１７億元人民幣的新高，按年增加約１倍。滬股通平均每日成交金額２１３

億元人民幣，按年升８４％，深股通日均成交２０４億元人民幣，按年升１﹒３２倍。

在ＩＰＯ方面，去年全年新上市公司１８３家，首次公開招股市場集資額按年增加９％，自

２０１０年以來最高的單一年度集資額。去年一共有１０家不同投票權架構或生物科技公司上市

，當中包括返港二次上市的阿里巴巴（０９９８８）。

集團行政總裁李小加評論業績時表示，去年表現不俗。儘管全球政經環境更趨嚴峻，年內的

收入及其他收益及溢利連續第二個財政年度創新高。滬深港通收益豐碩、首次公開招股市場暢旺

，再加上投資收益取得不俗回報，抵銷了宏觀環境下略見回軟的現貨及衍生產品市場成交量的影

響。

不過，港交所表現平平，全日軟近１％，收報２５９﹒８元，失守２６０元關。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

