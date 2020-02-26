【國務會議】李克強：對小微企貸款延期還本付息，增再貼現５千億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強２５日主持召開國務院

常務會議，確定鼓勵金融機構對中小微企業貸款給予臨時性延期還本付息安排，並新增優惠利率

貸款﹔部署對個體工商戶加大扶持，幫助緩解疫情影響紓困解難。

會議確定了按市場化、法治化原則加大對中小微企業復工復產的金融支持措施。一是鼓勵金

融機構根據企業申請，對符合條件、流動性遇到暫時困難的中小微企業包括個體工商戶貸款本金

，給予臨時性延期償還安排，付息可延期到６月３０日，並免收罰息。湖北省境內各類企業都可

享受上述政策。



＊增加再貸款、再貼現額度５０００億元＊



二是增加再貸款、再貼現額度５０００億元（人民幣．下同），重點用於中小銀行加大對中

小微企業信貸支持。同時，下調支農、支小再貸款利率０﹒２５個百分點至２﹒５％。６月底前

，對地方法人銀行新發放不高於貸款市場報價利率加５０個基點的普惠型小微企業貸款，允許等

額申請再貸款資金。鼓勵引導全國性商業銀行加大對小微企業信貸投放力度，努力使小微貸款利

率比上年有明顯下降。

國有大型銀行上半年普惠型小微企業貸款餘額同比增速要力爭不低於３０％。政策性銀行將

增加３５００億元專項信貸額度，以優惠利率向民營、中小微企業發放。



＊免徵湖北小規模納稅人增值稅，其他地區稅率降至１％＊



會議指出，支持吸納２億多人就業的８０００多萬個體工商戶紓困，有利於穩定億萬家庭生

計。為支持廣大個體工商戶在做好疫情防控同時加快復工復業，會議確定，一是自３月１日至５

月底，免徵湖北省境內小規模納稅人增值稅，其他地區徵收率由３％降至１％。

二是個體工商戶按單位參保企業職工養老、失業、工傷保險的，參照中小微企業享受減免政

策。

三是引導金融機構增加發放低息貸款，定向支持個體工商戶。

四是切實落實將除高耗能行業外工商業電價進一步階段性降低５％的政策。

五是鼓勵各地通過減免城鎮土地使用稅等方式，支持出租方為個體工商戶減免物業租金。

