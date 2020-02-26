【新冠肺炎】內地支持企業開展知識產權質押融資，緩解資金困難

《經濟通通訊社２６日專訊》國家知識產權局黨組昨日（２５日）召開擴大會議，要落實好

應對疫情的各項知識產權政策措施，支持企業復工復產。積極為涉及疫情防控的專利、商標申請

開辟綠色通道，為受疫情影響的業務辦理提供便利化救濟措施，指導和支持企業開展知識產權質

押融資，緩解資金困難。繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。要積極促進知識產

權轉化運用，優化知識產權公共服務，促進創新驅動發展，助力改造提升傳統產業，培育壯大新

興產業。（ｗｌ）

