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26/02/2020 10:03

【新冠肺炎】內地支持企業開展知識產權質押融資，緩解資金困難

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家知識產權局黨組昨日（２５日）召開擴大會議，要落實好
應對疫情的各項知識產權政策措施，支持企業復工復產。積極為涉及疫情防控的專利、商標申請
開辟綠色通道，為受疫情影響的業務辦理提供便利化救濟措施，指導和支持企業開展知識產權質
押融資，緩解資金困難。繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。要積極促進知識產
權轉化運用，優化知識產權公共服務，促進創新驅動發展，助力改造提升傳統產業，培育壯大新
興產業。（ｗｌ）

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