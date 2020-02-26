【ＦＯＣＵＳ】預算案豪使千二億，庫房拓「活水」逼在眉睫

【ＦＯＣＵＳ】派錢ｏｒ不派？全城熱話周三（２６日）終隨港府２０２０╱２１年度財政

預算案揭開謎底：財爺今早宣布，向１８歲或以上的香港永久居民發放１萬元，預計措施可惠及

約７００萬人。

上個財年赤字恐錄歷史新高的政府，不惜推出１２００億的「大規模逆周期措施」，能否令

今次被稱為「歷來最難做之一」的預算案，得分自去年有紀錄最低回升，可謂見仁見智；幾可肯

定的是，正史無前例邁向連續兩年衰退窘境的香港，較預期更早地迎來結構性財赤恐已近在轉角

，坐擁１﹒１萬億財政儲備的港府實需在大增開支為經濟增長保底之餘，盡快籌謀結構性改革以

確保財政可持續性及制度更公平。



＊全民派錢成真，撐企業保就業乏善足陳＊



中美貿戰、修例風暴、新冠病毒夾擊之下的「完美風暴」籠罩香江，繼失業率升至

３﹒４％後，「海嘯式」衝擊拖累１月出口暴瀉２２﹒７％（預期：３﹒７％），錄１１年最傷

。

新一年度財政預算案，最吸睛或謂最大膽舉措當推「向１８歲以上香港永久居民派１萬元」

，涉資約７１１億；其他新招則包括：按證公司為有意置業人士推出定息按揭貸款，年息最低２

﹒７５厘；將香港年金計劃的最低投保年齡由６５歲降至６０歲；引入土地儲備的概念，作為政

府日後覓地造地的藍本等。

不過，財爺一早預告以「撐企業、保就業」為關鍵目標，實際措施力度卻乏善足陳。除了年

年都有的寬減百分百利得稅、非住宅電力補貼、寬免商業登記費等，稍顯救急的似僅有推出由政

府做百分百擔保的特惠低息貸款，上限２００萬，還款期最長３年，而業界呼籲的利息補貼則未

見蹤影，租金減免等亦幾是重複早前的幾輪支援企業和就業措施。

此外，於香港長遠經濟轉型方面，政府早於２０１８年提出的「再工業化」大計仍細節欠奉

；發展創科方面，則仍主打基建，於深化企業技能及培養人才方面著墨不多。



＊未來５年料皆財赤，勿排除動刀直接稅＊



今次被稱為「歷來最難做之一」的預算案，得分能否自去年有紀錄最低回升，可謂見仁見智

，但面對港府預估，今年本地經濟實質增長介乎－１﹒５％至０﹒５％（市場預估：

－１﹒２％），意味或史無前例連錄兩年衰退，以及新財年赤字恐高達１３９１億元歷史新高，

且未來５年經營帳目預測皆為赤字，政府「長遠財政計劃工作小組」５年前曾推算最極端情境下

，結構性赤字（即排除經濟周期性起伏的因素，收支長期不平衡）或提早在２０２１年出現並非

危言聳聽。

面對人口老化、民粹盛行，港府未來能否有效控制開支增長成疑，看似坐擁１﹒１萬億豐厚

財政儲備，但盡快籌謀開拓新收入來源或調整稅率的壓力恐已迫在眉睫。

以２０１９╱２０年度計，利得稅（２５﹒５％）、地價收入（２２﹒８％）、印花稅

（１２﹒１％）、薪俸稅（１０﹒６％）合共佔政府總收入的７１％，政府思考拓展間接稅及其

他非稅項收入之餘，亦不應完全排除動刀直接稅，包括探討利得稅三級制、資產增值稅、股息稅

、消費稅等，以確保財政可持續性及制度更公平。

