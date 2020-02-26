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26/02/2020 14:05

【ＦＯＣＵＳ】預算案豪使千二億，庫房拓「活水」逼在眉睫

　　【ＦＯＣＵＳ】派錢ｏｒ不派？全城熱話周三（２６日）終隨港府２０２０╱２１年度財政
預算案揭開謎底：財爺今早宣布，向１８歲或以上的香港永久居民發放１萬元，預計措施可惠及
約７００萬人。
　　上個財年赤字恐錄歷史新高的政府，不惜推出１２００億的「大規模逆周期措施」，能否令
今次被稱為「歷來最難做之一」的預算案，得分自去年有紀錄最低回升，可謂見仁見智；幾可肯
定的是，正史無前例邁向連續兩年衰退窘境的香港，較預期更早地迎來結構性財赤恐已近在轉角
，坐擁１﹒１萬億財政儲備的港府實需在大增開支為經濟增長保底之餘，盡快籌謀結構性改革以
確保財政可持續性及制度更公平。

＊全民派錢成真，撐企業保就業乏善足陳＊

　　中美貿戰、修例風暴、新冠病毒夾擊之下的「完美風暴」籠罩香江，繼失業率升至
３﹒４％後，「海嘯式」衝擊拖累１月出口暴瀉２２﹒７％（預期：３﹒７％），錄１１年最傷

　　新一年度財政預算案，最吸睛或謂最大膽舉措當推「向１８歲以上香港永久居民派１萬元」
，涉資約７１１億；其他新招則包括：按證公司為有意置業人士推出定息按揭貸款，年息最低２
﹒７５厘；將香港年金計劃的最低投保年齡由６５歲降至６０歲；引入土地儲備的概念，作為政
府日後覓地造地的藍本等。
　　不過，財爺一早預告以「撐企業、保就業」為關鍵目標，實際措施力度卻乏善足陳。除了年
年都有的寬減百分百利得稅、非住宅電力補貼、寬免商業登記費等，稍顯救急的似僅有推出由政
府做百分百擔保的特惠低息貸款，上限２００萬，還款期最長３年，而業界呼籲的利息補貼則未
見蹤影，租金減免等亦幾是重複早前的幾輪支援企業和就業措施。
　　此外，於香港長遠經濟轉型方面，政府早於２０１８年提出的「再工業化」大計仍細節欠奉
；發展創科方面，則仍主打基建，於深化企業技能及培養人才方面著墨不多。

＊未來５年料皆財赤，勿排除動刀直接稅＊

　　今次被稱為「歷來最難做之一」的預算案，得分能否自去年有紀錄最低回升，可謂見仁見智
，但面對港府預估，今年本地經濟實質增長介乎－１﹒５％至０﹒５％（市場預估：
－１﹒２％），意味或史無前例連錄兩年衰退，以及新財年赤字恐高達１３９１億元歷史新高，
且未來５年經營帳目預測皆為赤字，政府「長遠財政計劃工作小組」５年前曾推算最極端情境下
，結構性赤字（即排除經濟周期性起伏的因素，收支長期不平衡）或提早在２０２１年出現並非
危言聳聽。
　　面對人口老化、民粹盛行，港府未來能否有效控制開支增長成疑，看似坐擁１﹒１萬億豐厚
財政儲備，但盡快籌謀開拓新收入來源或調整稅率的壓力恐已迫在眉睫。
　　以２０１９╱２０年度計，利得稅（２５﹒５％）、地價收入（２２﹒８％）、印花稅
（１２﹒１％）、薪俸稅（１０﹒６％）合共佔政府總收入的７１％，政府思考拓展間接稅及其
他非稅項收入之餘，亦不應完全排除動刀直接稅，包括探討利得稅三級制、資產增值稅、股息稅
、消費稅等，以確保財政可持續性及制度更公平。

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