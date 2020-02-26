《投資智慧－鄧聲興》內地加快５Ｇ復工，營運商或增資本開支

《投資智慧》工信部指要加快推進５Ｇ發展、造好信息通訊業復工復產工作。會議強調，要

加快５Ｇ商用步伐，加快５Ｇ特別是獨立組網建設，以推動產業鏈發展和應用場景，發揮５Ｇ

「穩投資」和促進信息消費的積極作用。工信部的言論有助減低市場擔心疫情影響５Ｇ發展的憂

慮，工信部強調加快５Ｇ復工，市場相信內地政府或會加快建設５Ｇ以推動經濟，特別是５Ｇ的

基建投入。市場憧憬當局將出台更多配套政策幫助運營商加快網絡建設，預計５Ｇ上游組網建設

和下游應用開發相關行業將可受惠。例如是５Ｇ建設補貼，其中深圳地區已出台；幫助運營商發

行專項債，以補充資金並降低融資成本；其他方案如提供５Ｇ網絡用電優惠，降低網絡運行費用

。



事實上，內地電信營運商加快推出５Ｇ進展，因此大規模建設將在今年中標準確定後啟動，

內地運營商在年中可能上調５Ｇ資本開支。內地電信運營商今年將建設６０萬至７０萬５Ｇ基站

，以在３４０個地市開通５Ｇ服務，運營商有機會增加５Ｇ資本開支擴大建設規模。聯通

（００７６２）及中電信（００７２８）日前會議指出將加快５Ｇ網絡的建設，並爭取今年上半

年在４７個城市完成建設１０萬個５Ｇ基站，直到今年第三季會達到２５萬個基站。至於中移動

（００９４１）指在今年年底有望完成５Ｇ基站數達到３０萬的目標。中移動於今年初已展開

５Ｇ數據設備的中央採購，華為已取得５個地區的ＩＷＦ網絡設備訂單、中興取得３個地區訂單

。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

