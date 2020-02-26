《一語中的》肺炎疫情擴散至其他國家，即使強勢的美股亦從高位回調，三大股指連續收跌
，道指創去年１０月以來新低，大型科技股再度全線收跌，中概股普遍收跌。繼而避險情緒上漲
，連累全球金融市場，美國３０年期債息也破底。但Ａ股在內地放鬆銀根的推動下絕世而獨立，
交投也愈來愈旺，昨日（２５日）更是深「Ｖ」反轉，影響港股使之暫且喘定。
不要忘記，疫情還未出現拐點，且給全球經濟帶來更多的不確定性，暫且觀望一陣。不過謹
記，每次大幅下跌之後，一般是布局的機會。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
26/02/2020 16:45
《一語中的－胡明月》全球經濟的更多不確定性
《一語中的》肺炎疫情擴散至其他國家，即使強勢的美股亦從高位回調，三大股指連續收跌
，道指創去年１０月以來新低，大型科技股再度全線收跌，中概股普遍收跌。繼而避險情緒上漲
，連累全球金融市場，美國３０年期債息也破底。但Ａ股在內地放鬆銀根的推動下絕世而獨立，
交投也愈來愈旺，昨日（２５日）更是深「Ｖ」反轉，影響港股使之暫且喘定。
不要忘記，疫情還未出現拐點，且給全球經濟帶來更多的不確定性，暫且觀望一陣。不過謹
記，每次大幅下跌之後，一般是布局的機會。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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