《拆局麒想－林嘉麒》九倉系重組成事實，埋首香港老牌企業尋寶

《拆局麒想》近日會德豐（０００２０）、九倉（００００４）、九倉置業（０１９９７）

齊齊申請停牌，相信是分拆九倉置業後重組的部署之一。三間公司在執筆時仍然停牌，沒有甚麼

資訊。市場上有不少猜測，有認為九倉一直估值低，現況投資氣氛差，估值便宜，是大股東會德

豐私有化的好時機，亦有投資顧問推測會以溢價４０％提出。



三間公司同一時間停牌，通告內容沒有資訊，惟停牌原因不同。九倉和九倉置業以「內幕消

息」為原因，而會德豐則具體根據「香港收購及合併守則」發布公告。



因內幕消息停牌原因眾多，在證監會內幕消息披露指引中，列出可能性超過３０個，概括範

疇廣泛。會德豐的公告是寫「收購及合併」，可能性可收窄：「收購及合併」、「股本變動，如

新股配售、紅股發行、供股、股份拆細、股份合併及股本削減」、「買賣股權或其他重大資產或

業務」、「組成合資企業」、「影響法團的資產、負債、財務狀況或盈虧的架構重組及分拆」。

其中多樣可能性或會同時發生，市場一直認為集團內業務重覆，企業架構分工不清會影響營運效

率，因此估計今次停牌未必只是私有化這樣簡單，相信是更大動作的重整架構。



＊私有化憧憬重燃＊



話說回來，九倉系重組令人再度憧憬香港傳統已上市企業私有化的可能性，又是時候發掘寶

藏。大部分香港傳統大企業在黃金年代發跡，發展至今，規模變大了，經營策略會變得保守，上

市地位可說是可有可無。去年合和以溢價約４６﹒７％成功私有化，而當年９月底每股資產淨值

有折讓３５﹒６％。香港「華資地產五虎將」除了合和外，還有新地（０００１６）、長江實業

（０１１１３）、恆隆集團（０００１０），相信三者私有機會甚低，而大昌集團

（０００８８）機會則最高。公司１９７２年上市，現時以業務以收租為主，營業額不多，現時

每股資產淨值拆讓約４６％，私有化誘因不少。另外，還有去年曾炒作過私有化而急升過的震雄

集團（０００５７），最後是流料。事實上，創辦人早以將震雄股權捐出至蔣震工業慈善基金，

目的是受到公眾監察及透明化，因此投機者日後無謂再憧憬私有化了。



中華汽車（０００２６）自從中巴業務停止後，只剩下不到１億的營業額，加上資產淨值拆

讓約４８％，一直被憧憬私有化。公司早年一直被對沖基金狙擊，要求管理層合理地回饋股東。

事實上，只要公司一日擁有上市地位，就會面對融資市場衝擊的風險，包括金融大鱷、對沖基金

、或者敵意收購被狙擊等，私有化後能避免相關風險，實屬是權宜之計。當然，家族式經營的還

有１９７２年上市的遠東發展（０００３５），同樣有息高，資產淨值大的特性，不過公司近年

發展積極，加上遠東控股（０００３６）及遠東酒店（０００３７）股權清晰，相信機會就很微

了。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

