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即市新聞

26/02/2020 13:22

《樓市亮話－湯文亮》是誰主宰市場價格

　　《樓市亮話》中原指數在社運以及新冠肺炎病毒肆虐之下，竟然連升四個星期，雖然星期五
下跌，亦只不過跌了０﹒０３％，有老友問點解，我話成交量太少，成交價不能反映真正市價，
當成交量回升，以現時情況，應該是有業主捱唔住減價賣樓，樓價就會下跌。老友話明白，但再
問我點解近日口罩的價錢升得那麼利害，我話成交量太多，成交價不能反映真正市價，他日逆情
放緩，需求減少而成交量亦相對地減少，供應又因應近日價格提高而大量增加，到時口罩價格回
落，這才是真正市價。老友話即是成交量太少太多都不能反映真正市價，換句話說，要合適成交
量才可以反映真正市價，我估應該係，但如何搵到合適成交量，這才要大費周章。
　
　　我認為真正合適成交量，商品成本價，市場的供應需求還在其次，最主要的是人們情緒，如
果是貪婪，還可以用理智控制，如果是恐懼，就神仙都難救。近日口罩、廁紙的需要量大增，大
家擔心如果不用口罩，很容易受到新冠肺炎病毒感染，所以口罩零售價在短短一個月炒高七八倍
，不少人早已有一兩盒在家，足夠一家人一個月用量，但唔知道從哪裏聽到一些消息，全球所有
國家都禁止口罩出口，所以不惜去排隊搶購。其實，難道他們不知道有價有量自然有供應，平時
賣４－５０元一盒５０隻口罩，炒到要用３００元才買到，而且供不應求，有如此成交量，全世
界的口罩都會運來香港銷售，售價亦會大幅回落，所以現在的不是市價，是恐懼價。不過，這亦
情有可原，畢竟口罩被渲染成為救命的醫療用品，至於廁紙，同樣被大量搶購，政府以及供應商
一再表示供應不成問題，但無人理會，連續多日被搶購一空，但售價沒有多大變動，理由是大家
都不擔心沒有廁紙可用，沒有恐懼，售價上升都有一個限度，所以我話情緒是響影響商品價格的
一個重要因素。
　
　　有人問香港被社運以及病毒蹂躪了一段時間，但樓價仍然不跌，是否香港人不恐懼，我的意
見大家可能唔同意。香港每一次樓價下跌，恐懼所佔的比重不高，反而是恐懼對手貪婪主宰樓市
升跌，以２００８年為例，大家以為當時香港人恐懼而賣樓，其實不是，當時的人賣了樓之後打
算在樓價下跌後再回購。換句話說，他們賣樓是因為貪婪而非恐懼，所以，即使在環球金融海嘯
下，香港樓市亦沒有大幅下跌。所以，我認為令市場商品價格波動的最重要因素是恐懼，如果能
夠清除恐懼，價格就會因供應需求而調整，不會大幅波動，但樓市不同，貪婪才是影響升跌的主
導，如果樓市升跌是因為恐懼，咁就大鑊了，除了因恐懼而劈價賣樓之外，亦有人擔心買唔到樓
而用高價買樓。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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