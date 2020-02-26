《缸邊嫺談－黃惠嫺》福萊特（６８６５）受惠光伏玻璃需求價格升

《缸邊嫺談》２０１９年上半年，因光伏發電成本不斷下降，目前光伏在一些地區已成為最

便宜的能源之一，帶動光伏的裝機量回升。



＊供應面＊



２０２０年１月工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》，光伏玻璃被列入

平板玻璃產能置換範圍。置換產能的政策從根本上限制了光伏玻璃產能增加，預期未來光伏玻璃

的供應會繼續緊張，並進一步推高光伏玻璃的價格。

根據ＰＶＩｎｆｏｌｉｎｋ數據，光伏玻璃從２０１９年初的人民幣２４元╱平方米上升到

目前的人民幣２９元╱平方米，增長幅度約為２１％，價格於２０１９年內已多次加價，並重上

２０１８年４月５３１政策前水平。



＊需求面＊



２０１９年５月３０日，國家能源局發布了《２０１９年風電、光伏發電項目建設有關事項

的通知》，通知優先推進平價上網項目建設。政策正式落地，預計２０１９年下半年「平價上網

」或將迎來集中爆發。

根據中國光伏行業協會的數據，２０１９年上半年中國光伏新增裝機不足１２ＧＷ，若以全

年裝機量４５ＧＷ計，即下半年將陸續並網２３ＧＷ－３３ＧＷ，因此，下半年國內市場可能會

呈現爆發式增長。

而福萊特玻璃（０６８６５）１月２３日發盈喜。預計集團截至２０１９年１２月３１日止

年度，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣６﹒８億元至７﹒３億元，同比增加６７﹒０

８％到７９﹒３６％。淨利潤的預期增長主要由於集團主要產品光伏玻璃產能擴張和光伏行業需

求回暖影響，銷售量和銷售價格均出現增長。

海外市場需求，根據Ｉｎｔｅｒｓｏｌａｒ，Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｌａｒ Ｃｏｕｎｃｉｌ

和Ｓｏｌａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｅｕｒｏｐｅ發布的《全球光伏市場展望２０１９－２０２３》預

測，未來４年全球太陽能的使用量將會繼續提升，２０２０年的需求將增長１２％，達到

１４４ＧＷ，２０２１年將增長１０％至１５８ＧＷ，２０２２年將增長７％至１６９ＧＷ，

２０２３年將增長６％至１８０ＧＷ。

另外，特斯拉於近日公布計劃今年將會拓展太陽能屋頂業務，並將業務拓展至中國及歐洲市

場。在國內外對光伏玻璃的需求不斷提升下，再加上太陽能屋頂項目的推廣，料將會對生產光伏

玻璃的福萊特玻璃有利。



＊產能擴充＊



集團是全球第二大的光伏玻璃製造商，市場佔率２０％。２０２０至２０２１年集團將會有

過千噸的產能投產，當中包括：安徽省鳳陽縣的２條熔窯日熔化能力為１２００噸的原片生產線

及配套加工生產線，預計於２０２１年陸續投產；越南海防光伏玻璃生產基地兩座日熔化量

１０００噸的光伏玻璃熔窯將於２０２０年點火並投入運營。到２０２１年的光伏玻璃產能將達

到９８００噸╱日，較２０１９年底的產能增加約８５％。新增的產能有助集團取得更多訂單，

加上規模化生產下能提升效能及降低生產成本，有利提升集團收入。

根據國家能源規劃，２０２１至２０３０年，中國非化石能源佔能源消費總量比重達到

２０％，可再生能源的需求將會繼續提升。再者特斯拉太陽能屋頂業務的推動，相信在環保的大

前提下，光伏行業未來的發展將會提升至更高的境界，有利集團作為全球第二大光伏玻璃生產商

取得更多的收入。投資者可考慮於６﹒５港元附近的水平增持或吸納，目標價為８﹒８５港元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

