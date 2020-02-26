【新冠肺炎】消息：政府要求各部門下周一逐步恢復公共服務

《經濟通通訊社２６日專訊》政府早前實施公務員特別上班安排，除了提供緊急及必須公共

服務人的員外，其他公務員改為在家工作。據《傳真社》引述消息報道，政府昨天（２５日）向

各部門首長發出?部通知，要求各部門在下周一（２日）逐步恢復公共服務。

該通知要求各部門首長著手為下周一恢復正常公共服務作好準備，以及安排一系列防疫措施

，包括在公眾人士出入的地方設體溫監測設施、入口處提供消毒劑、加強清潔、宣傳衛生防護知

識等，最遲於本周六前（２９日），要向公眾公布有關安排。（ｃｌ）

