  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2020 18:33

【預算迴響】中原：預算案對樓市影響屬中性，料樓價下行趨勢不變

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案，中原地產亞太
區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受到新型肺炎疫情影響，政府首要打救經濟，相信全民派錢
可成為新財案中最惠民措施，料可刺激經濟。然而今份預算案未有提出「撤辣」或令人失望，但
基於本港樓市基礎穩健，調節力及抗疫力強，相信今次無政府救助亦不成問題，而入息稅、利得
稅、免差餉等稅務寬減措施，料可對物業市場起正面推動作用。

＊定息按揭貸款試驗計劃或對樓市有輕微幫助＊

　　他續指，新預算案無對樓市推出任何管理需求措施，一再確認政府不撤辣方向明確，政府態
度仍是壓抑需求為主，不希望樓價攀升。事實上，自去年下半年起，受中美貿易戰及社會運動的
夾擊，本港物業轉趨淡靜，成交量及樓價回落，雖然政府於去年１０月推出放寬按揭成數措施，
輕微提振樓市，惟新春後疫情擴大，令小陽春煞停，對樓價影響逐步浮現，ＣＣＬ上周結束升勢
，掉頭回落。
　　對於政府將透過香港按揭證券公司推出「定息按揭貸款」試驗計劃，他認為，對樓市會有少
許幫助，因為息口具一定吸引力，但私人銀行本身亦有推出類似按揭產品，加上未來低息環境料
會持續，估計物業會成為最佳保本增值的資金出路。他預計，短期內樓價下行趨勢不變，料尋底
後交投量有望回升。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情26/02/2020
【預算迴響】張華峰料預算案受市民歡迎 逾千億財赤惟不憂降評級
生財有道26/02/2020
【預算迴響】中原：預算案對樓市影響屬中性 料樓價下行趨勢不變
香港政情26/02/2020
【預算案】陳茂波：樓價仍難以負擔 現時無條件「減辣」
香港政情26/02/2020
【預算案】向旅發局額外撥款逾7億元 重振旅遊業
香港政情26/02/2020
【預算案】資助私樓停車場安裝充電器 支援廢紙回收
FOCUS26/02/2020
【FOCUS】預算案豪使千二億 庫房拓「活水」逼在眉睫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金