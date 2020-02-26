【預算迴響】中原：預算案對樓市影響屬中性，料樓價下行趨勢不變

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案，中原地產亞太

區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受到新型肺炎疫情影響，政府首要打救經濟，相信全民派錢

可成為新財案中最惠民措施，料可刺激經濟。然而今份預算案未有提出「撤辣」或令人失望，但

基於本港樓市基礎穩健，調節力及抗疫力強，相信今次無政府救助亦不成問題，而入息稅、利得

稅、免差餉等稅務寬減措施，料可對物業市場起正面推動作用。



＊定息按揭貸款試驗計劃或對樓市有輕微幫助＊



他續指，新預算案無對樓市推出任何管理需求措施，一再確認政府不撤辣方向明確，政府態

度仍是壓抑需求為主，不希望樓價攀升。事實上，自去年下半年起，受中美貿易戰及社會運動的

夾擊，本港物業轉趨淡靜，成交量及樓價回落，雖然政府於去年１０月推出放寬按揭成數措施，

輕微提振樓市，惟新春後疫情擴大，令小陽春煞停，對樓價影響逐步浮現，ＣＣＬ上周結束升勢

，掉頭回落。

對於政府將透過香港按揭證券公司推出「定息按揭貸款」試驗計劃，他認為，對樓市會有少

許幫助，因為息口具一定吸引力，但私人銀行本身亦有推出類似按揭產品，加上未來低息環境料

會持續，估計物業會成為最佳保本增值的資金出路。他預計，短期內樓價下行趨勢不變，料尋底

後交投量有望回升。（ｙｗ）

