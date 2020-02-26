【預算案】陳茂波：寬免住宅物業全年差餉，每戶每季上限千五元

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他指，將寬

免２０２０╱２１年度住宅物業全年差餉，以每戶每季１５００元為上限，估計惠及２９３萬個

住宅物業，料政府收入將減少１３３億元。

另外，將向領取社會保障金額的人士發放多一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼

、長者生活津貼或傷殘津貼。鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排，政府開支約４２﹒２５億元

。此外，亦會替公屋較低收入租戶代繳一個月租金，涉及開支約１８﹒２９萬元。（ｙｗ）

