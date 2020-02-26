鷹君（０００４１）去年核心溢利跌１３％，連特別息共１元

《經濟通通訊社２６日專訊》鷹君集團（０００４１）公布，截至去年１２月３１日止年度

虧損約３﹒３８億元，而２０１８年純利約５８億元，每股虧損４８仙，派末期股息每股５０仙

和特別末期股息每股５０仙，即共１元。

該集團指，按核心業務計算，收益跌２﹒４％至約６５億元，核心溢利跌１３﹒３％至

１７﹒３１億元，而按法定會計準則計淨槓桿比率維持１９﹒６％，每股帳面值跌約５％至

９７﹒３元。該集團期內錄投資物業公平值變動錄虧損約２１﹒４７億元而拖累業績。

該集團指，預計新型冠狀病毒爆發帶來全球旅遊限制外，因封鎖引致的強制性隔離亦大大降

低內地製造能力，導致全球供應鍊及貿易中斷，對全球經濟構成嚴重威脅，故核心經常性收入在

今年可能於中期下降，但全年業績將因白石角住宅項目「朗濤」已售單位收益獲入帳而提升。

該集團預期香港商業物業表現疲弱，降低冠君產業信託（０２７７８）及ＬＨＩ分派收入，

亦預期其海外酒店組合未計利息、稅項、折舊和攤銷前盈利（ＥＢＩＴＤＡ）於今年將受負面影

響，其中ＬＨＩ已準備將分派比率由１００％可分派收入減至不少於９０％，並預計入境遊客急

劇放緩將嚴重降低可分派收入。至於冠君產業信託今年寫字樓物業組合租金收益面臨下行風險，

加上零售市道進一步受挫將導致租金收益總額及每基金單位分派下跌。

該集團指，「朗濤」截至去年底累計銷售已超過單位總數一半，且尚未入帳，而今年續售剩

餘單位，預計銷售步伐較去年大幅減慢，但預期出售單位款項應足以支付項目建設成本料約７０

億元，所以應不會出現財務困難。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

