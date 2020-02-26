【預算案】陳：年內發通脹掛勾債券及銀債，發行額不少於１３０億

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示

，美國去年３次減息，歐洲和日本的利率偏低，估計環球低息環境會持續一段長時間。他指出，

過往發行通脹掛勾債券頗受市民歡迎，政府計劃在今年內再次發行通脹掛勾債券，推動零售債券

市場的進一步發展。

另外，政府亦會繼續發行銀色債券，為年滿６５歲的香港居民提供更多合適的投資產品，並

鼓勵金融業界繼續開發銀色市場。視乎市況，上述２項債券的總發行額將不少於１３０億元。金

管局稍後會公布發行細節。（ｃｗ）

