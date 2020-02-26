【預算案】陳茂波料２０２４年首季提供一萬個公營房屋單位

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，中

長期而言，多個新發展區項目將帶來超過２１萬個房屋單位。當中東涌東填海工程的首幅房屋用

地下個月已可交付使用，預計２０２４年首季可提供１萬個公營房屋單位。

古洞北╱粉嶺北新發展區的收地程序去年正式展開，預計居民可在２０２７年遷入首批公營

房屋單位。此外，待立法會通過撥款後，政府會在下半年展開洪水橋╱厦村新發展區的首期工程

。至於元朗南發展的法定規劃程序亦快將展開，爭取第一批公營房屋單位在２０２８年落成。

改劃房屋用地方面，他指出，過去６年已完成１３５幅，涉及超過１４﹒７萬個公營房屋單

位及約４﹒４萬個私營房屋單位。另有１２幅正在改劃中，預計可提供約１﹒１萬個房屋單位，

超過九成為公營房屋。另有２５幅的改劃工作會在明年陸續展開，涉及近８﹒５個單位，逾九成

為公營房屋。

他續指，規劃署會就在首階段被評估為適合作公營房屋發展的棕地群，盡快展開技術研究，

估計能提供超過２萬個公營房屋單位。發展局亦正統籌茶果嶺、牛池灣、竹園３個市區寮屋區的

技術研究，以興建６３００個公營房屋單位；亦會就約１０組已規劃作高密度房屋發展，但因各

種原因仍未有發展計劃的用地，研究是否適合作公營房屋發展。

此外，為期３年的「土地共享先導計劃」將在今年上半年開始接受申請，以１５０公頃土地

為上限，相信可以補充短中期的公私營房屋供應。（ｃｗ）

