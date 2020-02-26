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26/02/2020 12:09

【預算案】政府下年度賣地共１５幅住宅地，料興建７５００伙

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他指，港府
在２０２０╱２０２１年度賣地計劃共有１５幅住宅用地，預計可供興建約７５００個單位，加
上鐵路物業發展及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約１﹒５７萬單位。
　　另外，他表示為滿足經濟發展需要，賣地計劃亦包括６幅商業用地，預計可提供約８３萬平
方米樓面面積，發展局局長即將公布下一年度賣地計劃詳情。（ｊｏ）

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