【預算案】陳茂波：建議每年預留不少於３億推廢紙回收服務計劃

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他指，為支

援廢紙回收行業，建議由２０２０╱２１年度起，每年預留不少於３億元推行廢紙回收服務計劃

。環境保護署將聘請承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造，相信

計劃將有助穩定本地廢紙的回收量和價格，預期於今年下半年展開有關計劃。

另外，為鼓勵港資工廠採用清潔生產技術，有助改善區域環境質素，政府亦已預留約３億元

把「清潔生產伙伴計劃」延續五年至２０２５年３月。（ｙｗ）

