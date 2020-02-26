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26/02/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４９﹒１億人幣，買騰訊建行沽港交所神華

　　《經濟通通訊社２６日專訊》受新冠疫情全球擴散影響，隔晚美國股市大跌逾１０００點。
受消息拖累，恆指低開９８點，甫開跌過百點，之後走勢稍為改善，曾倒升７６點見半日高，中
午收市前受壓，曾挫１５３點，見２６６６７點，續創２月５日以來新低，中午僅跌２１％。午
後走高，尾段突破上午高位，曾升９３點，見２６９１４點全日高。恆指收報２６８９３點，升
７２點或０﹒３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４９﹒１億元人民幣，大增７４﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、中國神華（０１０８８）、微盟集團
（０２０１３）。
　　主板成交１１７９﹒２６億元減少５％。其中港股通成交２１９﹒５億元，佔總成交
１８﹒６％。

＊北水掃騰訊、建行及中芯掟港交所＊

　　騰訊升２﹒８７％，是升幅第二大藍籌，報４０１﹒６元；股王再次成為北水大戶的愛股，
淨流入１４﹒９２億元。建行升０﹒３２％，報６﹒３６元，北水淨流入６﹒９９億元。晶片股
普遍走高。中芯國際（００９８１）飆７﹒２３％，報１６﹒６２元；北水淨買入３﹒１５億元

　　即將公布業績的港交所，被摩通下調目標價至２９０元，股價昨日（２５日）靠穩升
０﹒３８％，報２６１﹒８元；惟遭北水拋棄，淨沽出２﹒７３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１４﹒９２
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　６﹒９９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　３﹒１５
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　３﹒０９
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　　１﹒５９

　　淨沽出最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－２﹒７３
　　中國神華　　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒９９
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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