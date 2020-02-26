【北水炒Ｄ乜】淨流入４９﹒１億人幣，買騰訊建行沽港交所神華

《經濟通通訊社２６日專訊》受新冠疫情全球擴散影響，隔晚美國股市大跌逾１０００點。

受消息拖累，恆指低開９８點，甫開跌過百點，之後走勢稍為改善，曾倒升７６點見半日高，中

午收市前受壓，曾挫１５３點，見２６６６７點，續創２月５日以來新低，中午僅跌２１％。午

後走高，尾段突破上午高位，曾升９３點，見２６９１４點全日高。恆指收報２６８９３點，升

７２點或０﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入４９﹒１億元人民幣，大增７４﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）；淨賣

出最多的依次是香港交易所（００３８８）、中國神華（０１０８８）、微盟集團

（０２０１３）。

主板成交１１７９﹒２６億元減少５％。其中港股通成交２１９﹒５億元，佔總成交

１８﹒６％。



＊北水掃騰訊、建行及中芯掟港交所＊



騰訊升２﹒８７％，是升幅第二大藍籌，報４０１﹒６元；股王再次成為北水大戶的愛股，

淨流入１４﹒９２億元。建行升０﹒３２％，報６﹒３６元，北水淨流入６﹒９９億元。晶片股

普遍走高。中芯國際（００９８１）飆７﹒２３％，報１６﹒６２元；北水淨買入３﹒１５億元

。

即將公布業績的港交所，被摩通下調目標價至２９０元，股價昨日（２５日）靠穩升

０﹒３８％，報２６１﹒８元；惟遭北水拋棄，淨沽出２﹒７３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １４﹒９２

建設銀行 （００９３９） ６﹒９９

中芯國際 （００９８１） ３﹒１５

工商銀行 （０１３９８） ３﹒０９

中興通訊 （００７６３） １﹒５９



淨沽出最多港股：

香港交易所 （００３８８） －２﹒７３

中國神華 （０１０８８） －０﹒９９

微盟集團 （０２０１３） －０﹒５８

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（ｃａ）

