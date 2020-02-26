《日入而息》財爺派錢１萬推定息按揭，港交所多賺１％創新高

《今天重點》﹡陳茂波稱向１８歲或以上市民派１萬元，涉７１０億開支；免全年住宅差餉

每季上限１５００；寬減利得稅上限２萬元，政府收入減少２０億元；寬減

薪俸稅和個人入息課稅，上限為２萬元；推出大規模逆周期措施，涉逾

１２００億元；推出由政府作擔保特惠低息貸款，為期六個月；按證公司提

供上限為１０００萬元定息按揭貸款；寬免在港上市ＥＴＦ市場股票買賣印

花稅

﹡陳茂波料今年本港通脹回落至１﹒７％至２﹒５％；陳茂波料本年度赤字為

３７８億，儲備１﹒１３萬億；陳茂波料本港今年經濟增長介乎負１﹒５％

至正０﹒５％；去年本港經濟收縮１﹒２％，通脹升至３％；料明年財赤

１３９１億元，歷來最高；年內發通脹掛勾債券及銀債，發行額不少於

１３０億

﹡陳茂波料２０２４年首季提供一萬個公營房屋單位；陳茂波料５年內住宅單

位每年平均落成量１﹒９６萬伙；樓價仍難以負擔，現時無條件「減辣」；

政府下年度賣地共１５幅住宅地，料興建７５００伙

﹡港交所（００３８８）去年賺９４億元，升１％，第二次中期息２﹒９９元

；港交所去年日均成交額跌１９％，新股集資額升９％；港交所去年商品

ＥＢＩＴＤＡ升５％，ＬＭＥ日均成交量跌２％；港交所將保持嚴謹成本控

制，同時投資必要領域；去年滬深港通收入及其他收益額升４９％創新高；

李小加稱今年市場將受制於疫情及宏觀經濟等不確定性；疫情令部分公司推

遲上市計劃，料對全年新股市場影響不大；國際拓展步伐不會放慢，今年港

股或受外圍因素影響

﹡港鐵（０００６６）斥３０億向新世界及周大福收購兩商場收益權



《即日市況》﹡財爺派錢，港股急挫後穩收２６６９６跌１９６點，成交１１９６億



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒８３％三千不保，好友潰敗創指挫近半成



《美元匯價》﹡美匯近２０天線９８﹒８０應有支持；歐元最新報１﹒０８８２╱８５，日

圓最新報１１０﹒４１╱４４



《公司業績》﹡港交所（００３８８）去年賺９４億元，升１％，第二次中期息２﹒９９元

；港交所去年日均成交額跌１９％，新股集資額升９％；港交所去年商品

ＥＢＩＴＤＡ升５％，ＬＭＥ日均成交量跌２％

﹡豐盛服務（００３３１）中期多賺３﹒７％達１﹒４億元，派１２﹒８仙

﹡ＪＢＢ（０１９０３）半年少賺近４２％，不派息

﹡中國光大綠色環保（０１２５７）全年賺１６億元，升２２％，派息８仙

﹡工蓋（０１４２１）半年盈轉虧３１８﹒４萬坡元，不派息

﹡光榮控股（０９９９８）半年溢利增逾一倍至３３７萬坡元，不派息

﹡盈健醫療（０１４１９）半年盈利３１４萬元，跌７１％，不派息

﹡英皇文化產業（００４９１）半年虧損增至９４８１萬元，不派息

﹡國際娛樂（０１００９）中期由盈轉虧蝕近３５６２萬元，不派中期息

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ去年賺２３８﹒６億披索升近七成

﹡信置（０００８３）中期少賺逾１１％至２７﹒８億，派中期息１４港仙；

中期基礎溢利升近１５％，物業銷售收入跌１２％

﹡尖沙咀置業（０００２４７）中期純利跌１０％，派中期息１４仙

﹡大健康國際（０２２１１）中期虧損擴大至１﹒７億元人民幣，不派中期息

﹡中國高精密（００５９１）中期虧損增至１９６６﹒３萬元人民幣，不派息

﹡山東墨龍（００５６８）料去年轉盈為虧蝕１﹒９１億元

﹡信和酒店（０１２２１）中期純利跌逾九成，派中期息１仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）將保持嚴謹成本控制，同時投資必要領域；港交所去

年滬深港通收入及其他收益額升４９％創新高；李小加稱今年市場將受制於

疫情及宏觀經濟等不確定性；疫情令部分公司推遲上市計劃，料對全年新股

市場影響不大；國際拓展步伐不會放慢，今年港股或受外圍因素影響

﹡稀美資源（０９９３６）今起招股，入場費約７２９８元

﹡三生製藥（０１５３０）旗下治療哮喘注射液，獲藥監局批准進行臨床試驗

﹡工行（０１３９８）浙江分行否認首套房首付降至兩成

﹡中生製藥（０１１７７）治療新冠肺炎藥完成臨床試驗註冊備案登記

﹡比高（０８２２０）悉數增持影院投資公司股權，涉最多４６５萬元人民幣

﹡怡園酒業（０８１４６）料首季收益大幅減少及淨虧損增加

﹡易還財務（０８０７９）折讓近１５％配股，淨籌１３２０萬營運金

﹡阿里（０９９８８）旗下真實社交軟件「Ｒｅａｌ如我」在部分省市灰度發

布

﹡報道指逾２﹒５萬名國泰員工同意無薪休假

﹡華康生物醫學（０８６２２）因中國部分交通服務受限，深圳工廠產能暫降

﹡華潤醫藥（０３３２０）公布旗下３藥品獲註冊批件

﹡匯隆控股（０８０２１）擬收購電子支付業務實現業務多元化

﹡鴻寶資源（０１１３１）Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｕｒａｇｅ採礦業務無變動

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）若美國切斷華為全球晶片供應，對行業帶來嚴

重影響

﹡光大綠色環保（０１２５７）疫情反而會為公司帶來成長機遇及空間

﹡友川集團（０１３２３）建議易名為「華盛國際」



《國企紅籌》﹡中石油長慶油田今年有望創新紀錄產量



《神州民企》﹡飛毛腿（０１３９９）斥２﹒４９億元人民幣福州建員工宿舍

﹡雲遊控股（００４８４）７名借款人失聯未償還逾４０００萬元人民幣，已

提出仲裁



《中國要聞》﹡工信部表示１月內地５Ｇ手機出貨量５４６﹒５萬部

﹡中汽協表示１月汽車產銷降２５％和１９％，２月料更差

﹡中鋼協表示內地２月中旬鋼鐵產量同比下降近６％

﹡微眾銀行回應今年Ａ股上市傳聞：無明確計劃

﹡中證監副處長劉鑫受賄罪獲刑，涉審核欒川鉬業Ｈ上市

﹡銀保監表示財產保險公司部分產品由審批改為備案

﹡上海將向影院撥付疫情停業支持資金，上半年撥付到位；上海將進一步加強

入境管理，嚴防疫情輸入；上海文旅局將退還八成保證金予旅行社，總金額

約５億

﹡人行逆回購７連停，今續零投放零回籠；人行部署支持中小微企復工復產，

增再貼現額度５０００億

﹡政法委表示嚴打哄抬疫情防控物品、插手物流運輸黑勢力

﹡商務部表示全力以赴保障全國生活必需品市場供應

﹡最高法表示疫情防控期間企業復工復產更需法治保障

﹡美國制裁１３家支持伊朗導彈外企，包括三家中資

﹡東莞表示將公積金貸款最長年限統一設定為３０年

﹡英國零售商樂購退出中國，出售合資公司股權予華潤

﹡新一批遊戲版號下發，騰訊等多家中港上市公司在列

﹡乘聯會表示內地上周乘用車市場零售量大減８３％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１１４３３﹒６２點



《其他消息》﹡深股通額度全日流走３５億元；滬股通額度全日流走４﹒３億元，陸股通淨

流出逾６７億

﹡胡潤富豪榜表示亞馬遜貝佐斯再成全球首富，馬雲中國首富



《新冠肺炎》﹡全國累計確診突破７﹒８萬宗，湖北以外昨日僅增５宗

﹡港府公布首架湖北包機登記安排，周五傍晚前聯絡當局

﹡本港新增４宗確診病例，累計８５宗；本港新增４宗確診及１宗疑似病例，

包括一對郵輪姊弟

﹡美國三藩市因疫情宣布進入緊急狀態

﹡司法部表示３省５監獄確診病例５５５例，沒死亡

﹡１３省下調應急響應級別，包括廣東、江蘇等

﹡中國海關表示密切關注境外疫情形勢，防輸入為重中之重

﹡內地支持企業開展知識產權質押融資，緩解資金困難

﹡公安部回應部分地方粗暴執法：發文件要求整改

﹡北京銀保監局表示現鈔消毒並存放７天後方可對外付出

﹡文旅部表示仍在境外團隊遊客已減至不足百人

﹡體育總局表示鼓勵培育在線健身等新業態

﹡北京表示利用共享平台保障外地人有序返崗

﹡消息指政府要求各部門下周一逐步恢復公共服務

﹡商務部表示２２％住宿餐飲企業享受到扶持政策

﹡張建宗稱防疫抗疫基金督導委員會下午召開首次會議

﹡富士康聘請鐘南山為復工顧問，並獎勵到崗員工

﹡招商永隆銀行北角分行暫停營業



《預算案》﹡陳茂波稱向１８歲或以上市民派１萬元，涉７１０億開支；免全年住宅差餉

每季上限１５００，綜援生果金出雙糧；代繳中學文憑試考生考試費，涉

１﹒５億元；派錢舉措是要振興經濟，料暑期期間陸續發放；補貼非住宅電

力用戶額外四個月開支，上限５０００

﹡陳茂波料２０２４年首季提供一萬個公營房屋單位；陳茂波料５年內住宅單

位每年平均落成量１﹒９６萬伙；樓價仍難以負擔，現時無條件「減辣」；

政府下年度賣地共１５幅住宅地，料興建７５００伙

﹡陳茂波料今年本港通脹回落至１﹒７％至２﹒５％；陳茂波料本年度赤字為

３７８億，儲備１﹒１３萬億；陳茂波料本港今年經濟增長介乎負１﹒５％

至正０﹒５％；去年本港經濟收縮１﹒２％，通脹升至３％；本年度社福經

常開支超過三億元；料明年財赤１３９１億元，歷來最高；年內發通脹掛勾

債券及銀債，發行額不少於１３０億；中期預測實質經濟增速每年２﹒８％

，略遜過去

﹡陳茂波稱土地需求評估第二季公布，明日大嶼正爭取撥款；已預留６５億元

推動多個

﹡陳茂波稱向科技園增撥２０億，優化「科技券」計劃；向旅發局額外撥款逾

７億元，重振旅遊業；向貿發局增撥１﹒５億元，為港商開拓商機；向醫管

局提供經常撥款７５０億，增３５％；年金計劃最低投保年齡降至６０歲，

將公布詳情；投放在文化藝術總開支超過５０億元；建議每年預留不少於３

億推廢紙回收服務計劃；按證公司提供上限為１０００萬元定息按揭貸款；

為企業研發開支提供額外稅務扣減；計劃未來５年發行６６０億元綠色債券

；動用１８３億撐企業，推政府擔保特惠低息貸款；推出大規模逆周期措施

，涉逾１２００億元；推出由政府作擔保特惠低息貸款，為期六個月；推動

私募基金在港發展，提供稅務寬免；減低碳排放總量，撥款２億設低碳綠色

科研基金；預留３０億元予科學園第二階段擴建計劃；預留５０億重建空郵

中心，擬年內申請撥款；預留約４﹒５億推法治計劃，加深對法治認識；增

撥３０００萬元優化勞工處就業計劃；撥款３﹒４５億鼓勵物流業應用科技

提高生產力；冀擱置分歧創造化解矛盾空間，推動香港向前；擴大研究員計

劃等範圍，大力推動ＳＴＥＭ教育；續探討擴大跨境人民幣資金雙向流通渠

道；推出２０億先導計劃，資助私樓停車場安裝充電器

﹡陳茂波稱寬免合資格船舶出租商利得稅，研其他稅務措施；寬免在港上市

ＥＴＦ市場股票買賣印花稅；寬免非住宅物業差餉，首兩季每季５０００元

為上限；寬免商業登記費，政府收入將減少３０億元；寬減利得稅上限２萬

元，政府收入減少２０億元；寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為２萬元

﹡警方下年度預算升９％至２５８億，人手增至逾３﹒８萬

﹡林鄭月娥稱派１萬元直接為市民「加油」，可刺激消費

﹡中原料按證公司提供最高千萬元定息按揭使用率不高

﹡民主黨促向１８歲下居民派錢，葉劉：對中產支援不足

﹡民建聯建議優先處理派錢撥款，經民聯促研究樓市減辣

﹡利嘉閣表示預算案對樓市著墨不多，料首季樓價仍將受壓

﹡ＡＣＣＡ贊同港府無懼赤字挑戰，按需要推長短期措施

﹡會計師公會表示政府應開源節流改善中長期財政狀況

﹡澳洲會計師公歡迎派錢措施，惟消費券更有效刺激消費

﹡經絡表示按證公司推定息貸款計劃，助減低利率波動風險

﹡德勤表示派糖助市民逼切需求，惟經濟收益需長期措施

﹡戴德梁行表示定息按揭或增槓桿效應，供應不足樓價難跌

﹡李令翔稱年金計劃優化措施協助更多長者計劃退休生活

﹡匯豐表示預算案多角度支持港企業，歡迎政府續發銀債等

﹡恆生表示歡迎預算案一系列支援企業及紓解民困措施

﹡陳茂波稱國際新稅制衝擊香港稅制，或調整稅制

﹡致同表示全民派錢助推經濟，調高稅率無損香港吸引力

﹡行會葉國謙稱支持政府善用儲備，推出「及時雨」措施

﹡政府擔保中小企特惠貸款年利率為Ｐ－２﹒５％

﹡張華峰料預算案受市民歡迎，逾千億財赤惟不憂降評級

﹡劉淼稱預留約１０億元作派發１萬元現金的行政開支

﹡證監會表示寬免ＥＴＦ印花稅可提升本港財管樞紐地位

﹡渣打表示預算案及時回應經濟困境，將積極配合各項措施

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