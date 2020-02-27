《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９５７﹒５９ 跌１２３﹒７７點╱０﹒４６％
標普５００ ３１１６﹒３９ 跌 １１﹒８２點╱０﹒３８％
納斯達克 ８９８０﹒７７ 升 １５﹒１６點╱０﹒１７％
倫敦富時１００ ７０４２﹒４７ 升 ２４﹒５９點╱０﹒３５％
法蘭克福ＤＡＸ １２７７４﹒８８ 跌 １５﹒６１點╱０﹒１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６８４﹒５５ 升 ４﹒８７點╱０﹒０９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒４２，歐元兌美元１．０８８２
27/02/2020 07:46
《日出而作》美道指收市倒跌，油價再挫觸逾一年低位，金價偏軟
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９５７﹒５９ 跌１２３﹒７７點╱０﹒４６％
標普５００ ３１１６﹒３９ 跌 １１﹒８２點╱０﹒３８％
納斯達克 ８９８０﹒７７ 升 １５﹒１６點╱０﹒１７％
倫敦富時１００ ７０４２﹒４７ 升 ２４﹒５９點╱０﹒３５％
法蘭克福ＤＡＸ １２７７４﹒８８ 跌 １５﹒６１點╱０﹒１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６８４﹒５５ 升 ４﹒８７點╱０﹒０９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒４２，歐元兌美元１．０８８２
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