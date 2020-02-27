  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2020 07:46

《日出而作》美道指收市倒跌，油價再挫觸逾一年低位，金價偏軟

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６９５７﹒５９　跌１２３﹒７７點╱０﹒４６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１１６﹒３９　跌　１１﹒８２點╱０﹒３８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８９８０﹒７７　升　１５﹒１６點╱０﹒１７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０４２﹒４７　升　２４﹒５９點╱０﹒３５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７７４﹒８８　跌　１５﹒６１點╱０﹒１２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６８４﹒５５　升　　４﹒８７點╱０﹒０９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒４２，歐元兌美元１．０８８２

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態27/02/2020
東奧煞停？ 日本強調如期舉行
香港政情26/02/2020
【預算迴響】張華峰料預算案受市民歡迎 逾千億財赤惟不憂降評級
生財有道26/02/2020
【預算迴響】中原：預算案對樓市影響屬中性 料樓價下行趨勢不變
香港政情26/02/2020
【預算案】陳茂波：樓價仍難以負擔 現時無條件「減辣」
香港政情26/02/2020
【預算案】向旅發局額外撥款逾7億元 重振旅遊業
香港政情26/02/2020
【預算案】資助私樓停車場安裝充電器 支援廢紙回收
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金