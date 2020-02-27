《油金掠影》疫情憂慮油跌至一年低，憧憬減息金價繼續上揚

《經濟通通訊社２７日專訊》歐洲和中東地區新增逾百宗新冠肺炎感染病例，市場擔心疫情

有機會蔓延至美國，油價周三（２６日）跌至一年多來低位。

布蘭特原油期貨收報每桶５３﹒４３美元，下跌１﹒５２美元或２﹒７７％；美國原油期貨

報每桶４８﹒７３美元，下滑１﹒１７美元或２﹒３４％。兩者皆在盤中觸及上年１月份以來最

低位。

有報道稱，紐約有８３人因可能接觸到冠狀病毒正在被監測。另外，希臘、格魯吉亞和巴西

等多個國家亦首次出現確診新冠病毒病例。

據美國能源資料協會（ＥＩＡ）數據顯示，上周原油庫存增加４５﹒２萬桶至４﹒４３３億

桶，遠低於預期的增加２００萬桶。油價在數據公布後一度上揚，惟仍受到疫情拖累繼續受壓。

石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）會議將於３月５至６日在維也納舉行，市場憧憬可

能會進一步減產。



＊ＳＰＤＲ金持量增至逾３年高＊



疫情在全球蔓延觸發投資者對經濟受衝擊的擔憂，市場對全球主要央行降息的預期升溫，金

價在周二（２５日）短暫回吐後，周三（２６日）繼續上揚。

現貨金上漲０﹒７％，報每盎司１６４５﹒７９美元，上一交易日下跌逾１﹒５％。美國期

金軟０﹒４％，收報每盎司１６４３﹒１０美元。

因疫情的迅速擴散加劇對全球經濟放緩的擔憂，金價在早前觸及七年高位。分析師指，除了

疫情，對美國聯儲局降息的預期亦支撐者金價。

據調查，疫情在中國以外地區擴散，亞太地區大多數主要經濟體料本季經濟將大幅放緩、停

滯甚至出現萎縮。

ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ周二持金量增至９４０﹒０９噸，創２０１６年１１月以

來最高水平。

其他貴金屬方面，鈀金漲１﹒８％，報每盎司２７４８﹒９３美元。鉑金挫１﹒５％，報每

盎司９１１﹒７９美元。白銀下跌０﹒２％，報每盎司１７﹒９６美元。（ｆｚ）

