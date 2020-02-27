《國金與投資－曾廣標》環球疫情為何仍可控？

《國金與投資》新型病毒疫症近日波及更多國家，意大利和日本兩個發達國家均錄得更多個

案，南韓更急增至成為中國以外最多病例的國家，中東的伊朗亦有較大規模感染，疫情形勢好似

急轉直下，當美國的疫控專家也警告有可能在該國大規模爆發後，環球股市在美股帶頭下出現恐

慌性拋售，道指兩日便跌了接近二千點，美股今年的升幅都蒸發掉了。這樣子的恐懼是否合理呢

？



＊發達國家股民由漠視變恐懼＊



當中國爆發疫症之際，美歐曾作壁上觀，股民游走於貪婪與恐懼之間，但主要還是貪婪佔上

風，認為受損的主要只是中國經濟，對環球經濟及特別是美歐經濟不會有太大的影響，於是，人

們見到美股繼續升創新高，歐股也在接近歷史高位運行。



可是，當日韓及特別是意大利紛紛中招之後，美國的專家和投資者開始想到，不可能對全世

界封關，而更多病毒可能會輸入美國，出現大爆發的危機性實際上是存在的，於是，貪婪突然變

成恐慌，美股和歐股齊齊大跌。



＊圍堵封城仍是較佳抗疫方法＊



這確實不是杞人憂天，然而，也未至於到了全球大爆發的階段。歐洲的疫情現時主要是集中

於意大利北部，而該國政府作出了較明智的決定，在北部兩大災區實行封城，使病毒仍未大規模

傳入其他地方及奧地利等鄰國。



但不僅意大利股市要跌，歐洲各國股市也是不能不恐懼的，歐盟是邦聯式體制，根據神根公

約，各國邊境要互相開放，不能對意大利封關，而奧地利當前可以做的，只是密切監視來自意大

利的陸空交通工具，希望守得一日得一日。至今，意大利的疫症仍在增加之中，每日大約增加一

百餘宗，這對歐洲整體而言，仍然是很大的心理威脅，事實上，若有多一兩個歐洲國家出現大規

模的社區感染，則整個歐洲會更加恐慌。



＊中國的教訓和經驗均宜效法＊



中國首先輸出病毒，然而，中國的抗疫成績卻為各國帶來經驗。當局在開始時雖然是反應遲

了，但總算把武漢以至整個湖北省封起來，而當救援物資和人員陸續抵達之後，湖北的災情也開

始受控，現時每日增加降至數百宗，而在湖北以外，中國內地其他省市的新案例每日降至個位數

字，等於接近全面受控。當然，中國春節後的復工仍沒有完成，疫情今後還可能有起伏，但只要

當前「抗疫和生產兩手抓」的方針堅持下去，情況仍然是樂觀的。



＊內地股市回穩有利穩定人心＊



同時，由於中國央行採取了寬鬆的貨幣政策增加市場的流動性，使內地股市基本上克服了恐

懼，代表權重股票的上證指數在反彈至三千點左右，中小企和科網股的各類深圳股指表現更加突

出。事實上，股市的回穩，有助穩定人心，也有利於疫情過後消費恢復旺盛。



為了競選連任，特朗普也想穩住股市，但他暫時只能出口術，聯儲局無意由於疫情的威脅而

減息，然而，所謂「美國遲早也會大爆發」的說法，卻不是一定會實現，而就算某些城鎮或某個

州份出現較大規模的社區傳播，亦可以用圍堵封城的方法加以限制。



＊美國對病毒重視有利抗疾＊



至今，新病毒仍只是透過密切接觸才會傳播，不能與流感混為一談。更不能說每年萬計的美

國人死於流感因而現時可能已有部分人其實是死於新病毒。這些謠言可能短時間會影響美股，但

只要有關當局解釋清楚，則恐懼也可望減少。



從另一個角度來看，美國對病毒的關心增加，也有利於加速研製特效藥和疫苗，在這些方面

，美國是處於領先地位的。



＊日韓政府防疫不合格累街坊＊



歐洲之外，日韓的情況也絕不理想，日本當局對「郵輪疫區」拖拖拉拉處理不善，導致更多

人被傳染，儘管日本本土其他案例仍不算多，但若繼續順其自然，則遲早也會出現南韓的情況。

而當南韓傳媒謠傳很多北韓人被傳染之際，卻自身難保，當局對於神秘教派一向疏於防範，結果

導致大邱市等出現大規模集體感染，而政府沒有立即封城，使病毒有較大可能擴散。因此，香港

對南韓封關雖屬很不友善的行為，但也是情理之中！



＊首季經濟料差，盼次季同舟共濟＊



現時，不少內地評論都擔心由於山東等與南韓有較多來往的省市沒有封關，有可能使病毒再

次輸入。然而，當有南韓軍人甚至駐韓美軍也有感染之後，南韓政府也會加大力度防控疫情。文

總統，醒少少吧！



我並不認為新病毒正在陸續征服全球，然而，對環球首季經濟的影響必定越來越嚴重，增長

可能大幅放緩甚至是負增長，而企業盈利也會倒退，但願第二季開始進入夏季後，這種新冠狀病

毒也會和沙士一樣走向消亡，令全球經濟運作逐步回復正常，而在當前，各國更應同舟共濟，以

互利來代替互鬥，使全球走出困境。《資深評論員 曾廣標》

