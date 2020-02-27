《行內行外－梁崇讓》謠言始終真不了

《行內行外》香港去年經歷黑衣人攬抄行動，全港經濟早已受嚴重打擊，已有企業考慮裁員

減薪甚至結業，正當黑衣人示威規模和頻率正在減退，還以為香港經濟有望重回正軌，那知在中

國內地武漢卻爆出新冠狀病毒Ｃｏｖｉｄ－１９令中國實施封城政策，病毒迅速的傳播令香港以

及全球都提高戒備，甚至有國家和城市實施局部封關或禁止中國人進入，中國境內也因現實環境

令部分企業變成延期再延期復工，疫情也令交通物流無法正常運作，直接打擊中港兩地以及全球

經濟。



＊疫情擴散＊



現時新冠疫情已蔓延至日本、韓國、遠至歐美、甚至中東地區也被波及，伊朗已爆出多個確

診個案，以色列也有人在鑽石公主號中招後返回當地，相信其他中東國家也難倖免，昨晚更傳出

北歐、南美和中亞也有確診病例，可見疫情擴散至全球已無可避免，雖然疫情形勢嚴峻，但世衛

組織一直讚揚中國在控制疫情擴散的行動上採取了果斷和正確的措施，否則後果更不堪設想。



至今疫情仍未真正受控和成功研發出疫苗，有知名經濟研究院預測如疫情無法盡快遏止蔓延

會導致全球經濟損失超過１﹒１萬億美元，更會拖累歐美各國經濟步入技術性衰退，雖然近期已

不斷有降低全球經濟增長的預測和報告，但美股仍是一枝獨秀屢創新高，只是投資者已開始擔憂

疫情會蔓延至美國，美股才於近日開始回落，今周道指三天大跌共超過２０００點，納指昨晚則

靠穩，內地股市春假後因受惠於內地政府加強貨幣供應下，上證指數重越３０００點水平，滬深

３００則回升至４１００以上。



＊業績欠佳＊



港股雖然也有回升，但市場關注企業的業績公布，市場估計大部分企業業績也會受累於去年

社會黑暴動盪，在多間企業公布業績的前後，大市明顯受壓於２８０００點水平，也因美股下跌

而回調至２６５００水平，去年黑衣人示威行動令大部分靠香港本土業務的上市企業盈利減少，

甚至轉盈為虧已是意料中事，上周匯控（００００５）公布業績，２０１９年純利按年急跌五成

，其後東亞（０００２３）公布純利連續兩年倒退，２０１９年按年同是跌五成。



業務在港紮根的銀行業績太不如前，而內地銀行也有其隱憂，國際貨幣基金組織和多間國際

評級機構擔心在疫情下，內地的不良貸款規模會急升，而內地銀行和財務機構將面對更高風險，

或許會加速內地債務危機爆煲的機會，而中國企業去年國內外併購交易額下降１４％，交易宗數

亦下跌１３％，可見國內資本市場也出現縮減跡象，雖然內地政府近期放寬銀根以抗疫情的衝擊

，但疫情過後，相信金融經濟危機和風險仍不容忽視。



＊缺乏援助＊



至於金融界就業市場更不樂觀，匯控在業績發布會中更表明至２０２２年會裁減３﹒５萬員

工，有統計機構聲稱全球八大銀行近年已宣布擬削減近４萬職位，自１４年至今，已裁減近４５

萬員工，而證券業界在「零佣金」的制度下，單靠佣金收入的金融證券及期貨從業員的生存空間

早被壓垮，雖然香港股票每日成交額接近千億元港幣，但最大得益者只有政府和有壟斷市場特權

的港交所（００３８８）而已，可見金融業已今非昔比了，至於金融業人才是否仍是天子驕子？

還是留待大家細想吧！最遺憾的是有關當局從沒有關心我們這群本土業界從業員，相信在今次嚴

竣的疫情下也不會特別施以援手了。



＊謠言迭起＊



後記：疫症爆發期間，城中謠言和傳聞特別多，除了傳出多種醫方、防疫和自製口罩以及消

毒水方法外，更傳出香港即將封關和缺糧，這類蠱惑人心的謠言引起部分市民不單搶口罩和消毒

藥品，更曾一度搶購米糧、食品、廁紙和日常用品，特區政府為了煞停謠言的影響，只好急急開

聲安撫市民，最後更要進口商出面公開澄清辟謠，可是部分市民仍不相信，繼續一早在超市等候

開門搶購物品。



這種恐慌性搶購現象，有如股票市場的恐慌性拋售和亢奮性追買一樣，而引致這種現象往往

是由於坊間傳出一些以假亂真的傳聞或消息，究竟這些傳聞、消息或謠言從何而來？目的何在？

有沒有趁火打劫的意圖？那就要大家自我分辨了。股票市場的恐慌性拋售和亢奮買入的股票價格

最終都會調整回正常水平，相信坊間的現象也是一樣，只是社會已引起一場不必要的恐慌。筆者

今天所見，大部分物品已恢復正常供應，口罩、抗疫物品也可買到，只是口罩的價格比以往貴，

其他物品價格大致上回復平穩，其實這種謠言也不是第一次流出，回想當年沙示期間，也曾傳出

北京全面封城，香港封關的流言，令港股即時急跌，今次是否故技重施就不得而知了，只是近年

互聯網發展迅速，其傳播速度比病毒更快更濫，而有關當局又難於遏止，現時更沒有法例罰則，

所以才令現今的互聯網絡這麼肆無忌憚，容易令到社會無風起浪了，才會有今日的７２１和

８３１的謠言，不過謠言始終是真不了的。



註：中國加油！武漢加油！香港加油！醫護加油！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

