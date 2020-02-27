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即市新聞

27/02/2020 08:00

《選股情報－石鏡泉》獨孤無敵股

　　《選股情報》香港有一隻獨孤無敵股，就是港交所（００３８８）。
　　獨孤，因它是香港唯一賭場股。澳門有Ｎ隻賭場股，人人都趨之若鶩，但就忽略香港這隻唯
一的賭場股，近月每日賭注逾千億，澳門有哪一隻賭場股有這個金額？
　　澳門的賭股要其盈利增長，要賭客多，港交所要其盈利增長，要成交多，上市公司多，這兩
「多」是一定的，只差時日。
　
＊港股成交額遲早升＊
　
　　中國要開放Ａ股市場，ＭＳＣＩ與富時新華又配合，將Ａ股納入其指數內，一定會拖動ＡＨ
股的Ｈ股股價。滬港通、深港通的互聯互通，與ＭＳＣＩ將會推出的Ａ股期權遲早會帶動港股的
每日成交金額。
　　近月成交是日逾千億，再過兩年、三年、五年，港股的日成交金額逾２０００億，不是沒有
可能。
　　澳門賭股有盈利了，派幾多息，公布前股民無從知，但港交所是受法定條例規定，逾九成利
潤要派予股東。
　　對這類獨孤無敵股，投資者（不是炒股者）是要站高望遠，不要看日線圖，而要看月線圖。
自上市以來，這隻港交所是斯人獨步攀高去。
　　近年港交所於２８０至２９０元間有阻力，但估計在２０２０年底，這個高位可被突破。　
　　昨日（２６日）港交所收２５９﹒８０元，要等當然可至２３０元才買，但如果怕這隻獨孤
無敵股，突然飄紅，可以考慮在現水平至２５０元間投下第一注。此股的止蝕位不是以錢論，而
是若中港疫情於３月中未見改善，要先退避。
　
＊期指今日結算＊
　
　　中芯國際（００９８１）昨日有個頗利好消息，華為會用中芯國際的芯片，有幾利好，走著
瞧。
　　今日期指結算，恆指於２６４００水平似有支持，可上望２７０００，但結算後的明天就難
料。恆指昨收２６６９６，２月期指收２６５８０，低水１１６點。３月期指收２６５６３，反
映市場對３月仍有戒心。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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