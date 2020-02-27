《經濟通通訊社２７日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布，由南昌市第九醫院陳宏義團隊
發起的口服戈諾衛聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，於本月１６日獲醫院倫理委員
會批准。第一例確診的患者已經入組接受該治療。暫有三病例接受治療的患者達到《新型冠狀病
毒肺炎診療方案（試行第六版）》的出院標準後出院，其他入組的患者正在治療中。公司將就該
等臨床試驗的進展及時告知公眾。
戈諾衛是口服丙肝病毒蛋白酶抑制劑，於去年６月獲中國藥監局批准上市，用於治療慢性丙
型肝炎，為集團已商業化的產品。（ｎｓ）
27/02/2020 08:45
【新冠肺炎】歌禮製藥：三患者接受戈諾衛聯合利托那韋治療後出院
《經濟通通訊社２７日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布，由南昌市第九醫院陳宏義團隊
發起的口服戈諾衛聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，於本月１６日獲醫院倫理委員
會批准。第一例確診的患者已經入組接受該治療。暫有三病例接受治療的患者達到《新型冠狀病
毒肺炎診療方案（試行第六版）》的出院標準後出院，其他入組的患者正在治療中。公司將就該
等臨床試驗的進展及時告知公眾。
戈諾衛是口服丙肝病毒蛋白酶抑制劑，於去年６月獲中國藥監局批准上市，用於治療慢性丙
型肝炎，為集團已商業化的產品。（ｎｓ）
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