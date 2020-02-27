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即市新聞

27/02/2020 09:22

港股低開１６７點報２６５２９點，國指跌５４點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美股道指及標指連跌五日，新冠病毒於歐洲有擴散跡象，而亞
洲區感染人數亦繼續上升，因此亞洲股市持續走弱，日經跌２７９點，台北加權指數跌１０６點
。港股方面亦跟隨低開１６７點，疫情拖累油價表現，「三桶油」表現下挫，中海油
（００８８３）低開１﹒７６％為開市表現最差藍籌，而本港地產股亦低走，新地
（０００１６）、長實（０１１１３）低開逾１％。恆生指數報２６５２９點，跌１６７點或跌
０﹒６３％，主板成交２２﹒２３億元。國企指數報１０４４７點，跌５４點或跌０﹒５２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒５５％，報５４﹒８元；港交所
（００３８８）無升跌，報２５９﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒１５％，報３９９元；中
移動（００９４１）無升跌，報６３﹒１元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６５％，報
７６﹒８元。
　　恆指開市十大跌幅股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒１６元　　　跌１﹒７６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５４﹒６０元　　　跌１﹒４４％
　　創科實業（００６６９）　　６６﹒７５元　　　跌１﹒３３％
　　太古Ａ　（０００１９）　　７０﹒４５元　　　跌１﹒２６％
　　新地　　（０００１６）　１１０﹒００元　　　跌１﹒２６％

　　中信股份（００２６７）　　　８﹒８０元　　　跌１﹒２３％
　　長實集團（０１１１３）　　４９﹒０５元　　　跌１﹒１１％
　　中國平安（０２３１８）　　８７﹒３０元　　　跌１﹒０２％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒０２元　　　跌０﹒９９％
　　長和　　（００００１）　　６７﹒６５元　　　跌０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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