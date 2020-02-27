《盤後部署》關注疫情在全球擴散速度，港股短期料窄幅上落



《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股先升後回，加上新型肺炎疫情在全球迅速蔓延，港股

跟隨外圍低開１６７點報２６５２９點。港股早上走勢反憂，跌幅介乎１００至３００點，石油

股、濠賭股及手機設備股領跌恆指成份股。午後，人民銀行副行長劉國強表示，將繼續推進貸款

市場報價利率（ＬＰＲ）改革，引導整體市場利率以及貸款利率下行，並擇機定向降準，憧憬人

行放水，內銀股急彈，支持港股止跌回升，最多升１５３點見２６８４９點，最終收報

２６７７８，升８２點或升０﹒３１％，主板成交１１０４﹒６７億元，較上日減少約８％。國

企指數報１０５９３，升９１點或升０﹒８７％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９９１，升３點或升０﹒１１％，深證成分指數報１１５３４

，升３６點或升０﹒３２％，兩市成交１﹒０５萬億元人民幣。



＊美股沽壓未減，內地復工進度有待觀察＊



美國疫控中心確認，美國出現首宗沒有海外旅行史的確診個案，增加病毒在社區傳播的風險

。大行花旗及高盛均認為，雖然美股近日五連跌，道股更已跌逾２０００點，但此輪拋售可能只

是一個開始。其中花旗指出，標指要跌至２７３０點才會變得有吸引力，意味在目前水平上還要

再跌１２％。高盛亦表示，標指平均回調持續４個月，考慮到疫情發展仍存重大變數，以及聯儲

局放寬貨幣政策面對限制，這次調整可能到７月才觸底。

疫情在其他國家蔓延的同時，中國湖北以外地區早前連續兩天錄個位數確診，昨日雖然再新

增２４宗，但顯示疫情或已有所緩和。而國家衛健委高級別專家組組長鐘南山更指，有信心疫情

在４月底得到基本控制。在企業復工及需求方面，內地日前已經開始分區分級精準復工復產，以

及加大５Ｇ普及與應用，有助推動５Ｇ產業鏈如通訊、物聯網、大數據和雲計算等相關行業快速

增長，及刺激相關硬件設備的需求。不過，近日亦有報道指，內地企業復工再爆發集體感染個案

，而中小企復工率只有三成，因此內地復工進展仍待觀察。



＊外圍消息大致反映，惟短期港股反彈力度有限＊



傳播個案，料今晚美股將會繼續受壓。不過，近日美股連日急挫，港股跌幅較之為少，料已消化

部分外圍負面消息的影響。另一方面，內地疫情有望在短期內出現拐點，加上憧憬內地人行即將

「放水」，料港股短期仍可企穩今月初低位約２６１００點。但疫情對企業活動和經濟造成的影

響仍未明朗，因此預料港股短期將在２６５００點至２７３００點之間整固，後市方向仍視乎疫

情在全球的擴散速度，以及內地的復工進展。（ｙｋ）

