《經濟通通訊社２７日專訊》英國與歐盟新一輪談判將於下周一（２日）開始，歐盟負責英
國退歐事務談判的首席代表巴尼爾周三（２６日）表示，不可能與英國達成類似歐盟與加拿大簽
訂的貿易協議，因為英國與歐盟相鄰，貿易規模比加拿大大得多。
他又指，準備向英國提供特惠市場準入，但英國需要保證遵守公平競爭原則，避免不公平貿
易優勢。
他亦稱歐盟不會冒險拆散單一市場，貿易協議將涉及勞動力、環境、競爭及其他可持續性指
標。（ａｌ）
27/02/2020 11:48
【英國脫歐】歐盟貿易代表：不可能與英國達成加拿大式貿易協議
《經濟通通訊社２７日專訊》英國與歐盟新一輪談判將於下周一（２日）開始，歐盟負責英
國退歐事務談判的首席代表巴尼爾周三（２６日）表示，不可能與英國達成類似歐盟與加拿大簽
訂的貿易協議，因為英國與歐盟相鄰，貿易規模比加拿大大得多。
他又指，準備向英國提供特惠市場準入，但英國需要保證遵守公平競爭原則，避免不公平貿
易優勢。
他亦稱歐盟不會冒險拆散單一市場，貿易協議將涉及勞動力、環境、競爭及其他可持續性指
標。（ａｌ）
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