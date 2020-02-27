【新冠肺炎】佩洛西：華府對新冠肺炎疫情的回應凌亂欠詳細

《經濟通通訊社２７日專訊》美國眾議院議長佩洛西周三（２６日）表示，華府對新冠肺炎

疫情的回應凌亂欠詳細，指出在國家安全委員會、國土安全局，皆沒有專人負責疫情管理事務。

她直言，華府正劫掠其他公共衛生領域的資金，強調眾議院將提出一攬子資金計劃，針對疫

情的規模及嚴重性作全面應對。

眾議員奧卡西奧科爾特斯亦直言，由副總統彭斯負責疫情事務是十分不負責任的行為，強調

他不是醫生，也不是專家。（ａｌ）

