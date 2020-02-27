【新冠肺炎】佩洛西：華府對新冠肺炎疫情的回應凌亂欠詳細

《經濟通通訊社２７日專訊》美國眾議院議長佩洛西周三（２６日）表示，華府對新冠肺炎
疫情的回應凌亂欠詳細，指出在國家安全委員會、國土安全局，皆沒有專人負責疫情管理事務。
她直言，華府正劫掠其他公共衛生領域的資金，強調眾議院將提出一攬子資金計劃，針對疫
情的規模及嚴重性作全面應對。
眾議員奧卡西奧科爾特斯亦直言，由副總統彭斯負責疫情事務是十分不負責任的行為，強調
他不是醫生，也不是專家。（ａｌ）
|FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
|生財有道27/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴現水平仍可買入
|國際動態27/02/2020
【新冠肺炎】南韓急增334人確診 山東威海隔離南韓入境乘客
|中國故事27/02/2020
【新冠肺炎】全國新確診433宗29死 湖北以外再現雙位數確診
|中國故事27/02/2020
【新冠肺炎】廣東：酒吧、KTV、電影院等暫緩開放
|國際動態27/02/2020
東奧煞停？ 日本強調如期舉行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰