《談國論企－黎偉成》須防美國肆虐肺疫引發環球災難

《談國論企》中國在加緊防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９和精準計算部署復工復產兩條腿走

路之際，要高度注視的美國以韓國一遠一近國家的疫情頗有可能大面積的擴散，或變種的疫症會

對中國的防控工作造成新的威脅和挑戰，而美國經濟一旦因特朗普妄舉受壓和出現衰退，對包括

中國在內的環球經貿會有重大的損害，由是中國要作好內與外的最壞打算和備戰，保人民健康、

衛國民經濟策穩中有進，任重道遠也。我對中國寄以厚望。



＊中國須防外來變種肺疫礙防控及經濟＊



當新冠肺疫擴散肆虐亞歐中東，惟各國或地區到現今還不是一條心的防抗，予人以深憂者為

（甲）有多國或地區仍然不嚴陣以待，包括（Ｉ）特朗普居然妄阻衛生官員表意見以免紐約股市

一而再暴跌，影響此廝競選連任之情。特廝之狂妄，不僅在政經盡顯霸道，且惡行更推而廣之的

在處理世人皆憂的新冠肺炎疫症的極劣言論甚至做法。美國疾病控制反預防中心ＣＤＣ就肺疫所

作出的警告「美國人要為肺疫在本土爆發造好準備」，特廝居然表示感到「憤怒」，乃「因」

ＣＤＣ之預警使美股大幅回落，使其競選連任有「負面影響」而作出的妄言，當有劣舉而力壓相

關部門，惡疫在美攬爆機會似乎不輕。

問題是惡疫無國界之分，若ＣＤＣ等美國衛生部門在重大政治壓力底下不敢公開提醒民眾，

美國嚴重爆發肺疫，哀之哉也！

美國一旦在特廝之壓而出現肺疫擴散肆，則世界無靜土，政治經濟會有重大的衝擊，甚至有

無一幸免的衰退之壓。

同樣不可忽視的，是（ＩＩ）韓國，神棍夭言惑眾，繼續眾集不防疫，有可能使新冠肺疫傳

到毗鄰之中國、日本等地。此為中國防控新冠肺疫另一衝擊。



＊特朗普妄阻預警或促全球經濟衰退＊



由是（乙）中國得非常、非常、非常嚴陣以待外來的肺疫，和這對本國的影響，特別是（一

）有可能「輸入」之疫或會變種，故對外的人流，要有十分嚴格的監控，甚至暫時拒絕入境

，以免使本國的防控惡疫工作更為複雜和難度加深。

（二）如特廝劣行使肺疫在美國爆發，會對當地經濟造成重大打擊，甚而引發衰退，相信此

廝肯定會瘋狂地發難，在經貿上當會不違餘力的對自上台至今已是連番狙擊的中國更加盲打，在

政治上肯定強化亂港而反中，亦會在台灣、西藏等方面「做文章」。中國在特朗普妄策底下，宜

（１）重新評估、防控肺疫外來的衝擊，和對境內的影響；和（２）或對中美政治經貿關係的進

一步扭曲；（３）嚴防美國為主的世界經濟衰退的威脅。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

